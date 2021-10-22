Анатолий Руденко – один из востребованных актеров в современном кино. После работы с легендарным Эльдаром Рязановым артист долгое время искал свою роль. Ею стал образ в сериале «Две судьбы», сделавший Анатолия по-настоящему народно любимым актером.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Анатолий родился 7 октября 1982 года в московской актерской семье. Его мама была потомственной актрисой, отец тоже начинал актером, но позже занялся бизнесом. Мальчик все детство провел за кулисами Театра имени Маяковского и на территории «Мосфильма». Но в будущем мальчик мечтал пойти по стопам не матери, а тети, работавшей в туристическом агентстве.

Руденко поступил в театральный вуз, сдавшись уговорам матери. К такому решению его подтолкнул и первый опыт работы в большом кино. В 13 лет его утвердили на роль Митрофана в картине Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!»

Мэтр кино первым разглядел талант будущей звезды и напророчил ему большое будущее в кино.

Юный актер успешно прошел испытания сразу в нескольких театральных вузах, но выбрал Щукинское училище. В 2004 году его призвали в армию, но прерывать карьеру не пришлось: Анатолий служил в Театре Российской армии. И остался там после окончания срока служба. Актеру больше по душе именно театральная работа, но он успевает делать карьеру и в кино.

Личная жизнь

Высокий привлекательный блондин (рост 188 см, вес 80 кг) не мог остаться без женского внимания ни во время учебы, ни когда начал работать. Слухи не раз «женили» его на партнершах по сцене и площадке.

Анатолий два года встречался с коллегой Татьяной Арнтгольц, с которой познакомился на съемках сериала «Простые истины». Поклонники уже пророчили им долгую семейную жизнь, но артисты расстались. Руденко признался, что тогда был не готов заниматься семьей, потому что они с Татьяной были сосредоточены на карьере.

Жена и дети

Сейчас актер счастливо женат и воспитывает дочь.

Дарья Повереннова и Анатолий Руденко

Со следующей избранницей Анатолий тоже познакомился на съемочной площадке. Актриса Дарья Повереннова тогда только оправилась от разрыва с Валерием Николаевым и не смогла устоять перед обаянием молодого коллеги. Роман сына с женщиной на 10 лет старше встревожил родных актера. Дарья и Анатолий прожили вместе 4 года, и их отношения закончились по инициативе Руденко. Они расставались тяжело, но молодого партнера уже звала новая симпатия, и Дарья сдалась.

Анатолий Руденко и Елена Дудина

Именно знакомство с Еленой Дудиной перевернуло жизнь молодого сердцееда. Они встретились в 2011 году на площадке фильма «Вчера закончилась война» и сразу ощутили симпатию. Их отношения развивались медленно, Анатолий сделал любимой предложение через год после знакомства.

Молодые вместе с самыми близкими пышно отпраздновали свадьбу в Италии и отправились на Мальдивы проводить медовый месяц.

В 2012-м супруги впервые стали родителями, Елена родила дочь Милену.

Фильмы и сериалы с Анатолием Руденко в главной роли

Кадр из сериала "Одно лето и вся жизнь"

После дебюта в картине Рязанова Анатолию 10 лет предлагали только эпизоды и роли второго плана. В некоторых проектах его имя даже не указывали в титрах.

Все изменилось после роли Пети Юсупова в фильмах «Две судьбы-2. Голубая кровь» и «Две судьбы-3. Золотая клетка», а потом и «Две судьбы-4. Новая жизнь». История сына Светланы и Михаила тронула зрителей, а благодаря таланту молодого актера аудитория запомнила имя Руденко.

В фильмографии актера более 70 проектов, и Анатолий не планирует прекращать съемки. За свою карьеру он сыграл самых разных персонажей: бывшего боксера в «Ангеле-хранителе», начальника тюрьмы в «Жить сначала», следователя прокуратуры в картине «Дело следователя Никитина», офицера флота в «Берегах моей мечты», фельдшера в фильме «Я оставляю вам любовь». Руденко даже пришлось изображать сразу и отца, и сына в семейной саге «Бумеранг из прошлого».

Анатолия стали все чаще приглашать на главные роли в мелодрамы: «Два Ивана», «Все только начинается», «Разорванные нити», «ОТ судьбы не зарекайся», «Верить и ждать».

В 2015 году состоялась премьера сериала «Последний мент», где Руденко работал вместе с Гошей Куценко, Александром Борисовым, Натальей Вдовиной. Герою Анатолия, талантливому следователю Андрею Васильеву пришлось не только раскрывать преступления, но и заново учить многим вещам напарника, пролежавшего 20 лет в коме.

В 2019 году зрители увидели Руденко в пяти проектах, среди которых были «Любовницы», «Никогда не говори Никогда», «Тайсон». В феврале 2020 года на украинском телевидении состоялась премьера мелодрамы «День святого Валентина» с Руденко в главной роли. В весной зрители увидели его в роли психолога в картине «Игрушка».

Инстаграм

Руденко активно и с юмором ведет свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/to100nado/). За ней постоянно следят 174 тысячи подписчиков. Актер часто делится моментами со съемок и тренировок, показывает, как проводит время с детьми и путешествует.