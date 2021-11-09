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Антон Хабаров

Антон Хабаров востребован не только у российских режиссеров, есть в его фильмографии проекты, снятые в Болливуде и Германии. Известность актеру принес сериал «Закрытая школа», после которого актера приглашали в основном на главные роли.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Антон родился 11 января 1981 года в подмосковной Балашихе. Родители будущей звезды не имели никакого отношения к миру искусства: мама работала воспитателем в детском саду, а отец и вовсе трудился на трех работах. Чтобы содержать семью, Олег Хабаров отказался от карьеры ученого, и Антон всегда помнил о жертве отца.

Родители старались дать сыну и младшей дочери Лизе разностороннее образование. Юный Хабаров окончил музыкальную школу по классу фортепиано, занимался баскетболом и легкой атлетикой.
В 10 лет Антон увлекся танцами, записался в школу бальных танцев и через несколько лет стал КМС по спортивным бальным танцам.

Хабаров даже намерился связать с этим спортом свою жизнь, но провалил вступительные экзамены в университет физкультуры и спорта.

Отец посоветовал сыну не терять год и поступить на режиссерский факультет в московский колледж искусств. Уже на третьем курсе Антон понял, что его больше привлекает не раздавать указания актерам, а самому стоять на сцене. Он стал студентом курса Виктора Коршунова в Щепкинском училище.

Став состоявшимся актером, Антон первым делом побаловал родителей: отправил маму в отпуск на Гоа, а «выросшему» до начальника охраны отцу купил внедорожник.

Личная жизнь

О ранних романах актеры ничего не известно, главной историей любви в своей жизни он считает отношения с женой.

Жена и дети

Хабаров познакомился с будущей женой в вузе. Елена Степучева часто была окружена восхищенными ее красотой парнями. У нее уже был свой избранник, когда Антон понял, что именно с этой девушкой хочет провести жизнь. Он стал Елене близким другом, и постепенно она тоже почувствовала ответную симпатию.

Вскоре молодые люди стали жить вместе.

Елена и Антон сыграли свадьбу только спустя пять лет после знакомства, в 2007 году. В том же году у супругов родился первенец Владислав. Спустя три года у супругов появилась и дочь Алина. Семья до сих пор живет в подмосковной Балашихе, и Антон старается каждую свободную минуту проводить дома, с детьми и женой.

Екатерина Климова и Антон Хабаров

Кадр из сериала "Влюбленные женщины"

Антон Хабаров и Екатерина Климова познакомились в 2015 году на съемках сериала «Влюбленные женщины». Актер сыграл помощника юриста Светланы, роль которой исполнила Екатерина. Их экранный дуэт так полюбился зрителям, что некоторые перенесли чувства персонажей на актеров, и появились слухи об их романе. Антон и Екатерина не стали реагировать на пересуды, и все утихло само собой.

Антон Хабаров и Татьяна Арнтгольц

Кадр из сериала "25-й час"

Актерский талант еще не раз провоцировал слухи о том, что экранная химия Хабарова с партнершами возникла из личных отношений. Татьяна Арнтгольц и Антон Хабаров работали вместе в нескольких проектах, и после каждого становились героями новых пересудов.

Актеры игрили влюбленных в фильмах «Жертва любви» и «Медовый месяц», военной драме «Сердце врага», мистической драме «25-й час» и мелодраме «И все-таки я люблю...». Последний проект особенно запомнился зрителям, ведь мало кто смог устоять перед историей любви провинциалки Веры и генеральского сына Вадима.

Актеры отрицали близкие отношения, они знакомы еще со времен театрального училища, где Антон учился на курс младше Татьяны. Когда они встретились на съемочной площадке, у каждого уже были отношения, и ни один из них не претендовал на сердце другого.

Фильмы и сериалы с Антоном Хабаровым в главной роли

Кадр из сериала "Конец невинности"

В творческой копилке Антона 45 киноролей, и он продолжает работать. Некоторые проекты находятся в стадии работы, по другим только назначены съемки.

Подобно многим коллегам, Хабаров дебютировал в кино еще студентом. Первой работой в 2002 году стала эпизодическая роль в сериале «Госпожа Победа». Главной роли Антону пришлось ждать еще шесть лет, но с ней сразу пришла и известность. Мелодрама «И все-таки я люблю» оказалась очень рейтинговой, и зрители очень полюбили экранную пару в исполнении Антона Хабарова и Татьяны Арнтгольц.

Звездный статус актера укрепился после премьеры в 2009 году криминального боевика «Братаны», где он работал с Алексеем Кравченко, Сергеем Селиным, Александром Моховым, Владимиром Стекловым. Первые же серии фильма получили высокие рейтинги, и проект продлили еще на три сезона.

После нашумевшего сериала артисту все чаще предлагали главные роли. Через три года он предстал перед зрителями в образе директора элитной школы-пансиона Виктора Полякова в «Закрытой школе», которая быстро стала очень рейтинговым проектом. Также зрители запомнили Хабарова по фильмам «Серьезные отношения», «Неформат», «25-й час», «Свадьбы и разводы».

В экранизации детектива Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой» Антон сыграл профессора Илью Субботина, который на досуге раскрывает преступления.

В 2019 году на экраны вышли сразу четыре многосерийных фильма с Хабаровым в главной роли. Актер на время преобразился в бывшего чиновник по особым поручениям Клима Ардашева, который стал успешным адвокатом. Продолжается работа над четырьмя проектами, в которых Антону также достались главные роли: «Бывшие», «Жертва любви», «Казанова», «Новая жизнь».

Инстаграм

Хабаров часто делится с поклонниками семейными кадрами на своей странице в Instagram (https://www.instagram.com/anton_xabarov). Там же он публикует снимки из путешествий и встреч с друзьями. Супруги уже побывали на Мальдивах, во Вьетнаме, в Доминикане. Как и всякий артист, Антон часто показывает забавные моменты на съемочной площадке и за кулисами театра.

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