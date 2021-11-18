Екатерина Кузнецова теперь может сама выбирать интересные проекты, а не браться за любую роль, чтобы наработать опыт и репутацию. Но актриса все так же готова менять свою внешность до неузнаваемости по слову режиссера. Главное, чтобы это сыграло на пользу идее фильма и характеру героини.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Катя родилась в Киеве 12 июля 1987 года. Ее родители были известными спортсменами: отец занимался футболом, мать — легкой атлетикой. Все детство девочка провела в Шотландии, где ее отец играл за «Глазго рейнджерс» после ухода из киевского «Динамо».

Семья вернулась в Киев как раз к моменту, когда будущей звезде надо было идти в школу. Катя пробовала свои силы буквально во всем: она занималась в художественном кружке, записалась в секции по теннису и фехтованию, пела в хоре.

Вокал привлекал ее больше всего, будущая знаменитость даже решила стать оперной певицей, но один спектакль все изменил.

Кузнецова увидела постановку пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» с участием Натальи Сумской, Богдана Бенюка и Анатолия Хостикоева и загорелась идеей стать актрисой. В 2004 году Катя стала студенткой Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Ей так не терпелось оказаться на сцене, что после 2-го курса начинающая актриса начала работать в Киевском «Молодом театре». Кроме того, ее пригласили вести утренние эфиры на Первом национальном.

Личная жизнь, муж и дети

Актриса счастлива в отношениях, но до этого ей довелось пережить предательство и рухнувший брак. После неприятного завершения первого замужества Екатерина решила держать прессу и поклонников подальше от своей личной жизни.

Екатерина Кузнецова и Евгений Пронин

С будущим мужем Кузнецова познакомилась с 2007 году на съемках сериала «Сердцу не прикажешь», в котором ей досталась одна из ключевых ролей. Российский актер Евгений Пронин быстро очаровал Екатерину, и сам попал под ее обаяние. Молодые люди некоторое время летали друг к другу из Киева в Москву и обратно, а в 2010 году Екатерина оставила Украину и поселилась вместе с Евгением.

Актеры 7 лет прожили в гражданском браке и несколько раз откладывали свадьбу. Оба хотели, чтобы торжество было незабываемым, но из-за плотных графиков им не хватало времени на подготовку к пышному празднеству. Свадьба все же состоялась осенью 2014 года, но долгой счастливой семейной жизни не получилось. Через 9 месяцев знаменитости расстались.

В интервью бывшие супруги упоминали разницу в политических взглядах, но позже Екатерина призналась, что пережила предательство со стороны мужа.

Она не стала устраивать истерики и скандалы, а подала на развод. Долгое время даже друзья не знали, что она пережила.

С новым бойфрендом Екатерину познакомила подруга, Мария Горбань. Молодые люди впервые встретились в Сочи и сразу понравились друг другу. Максим Аплин занимается туристическим бизнесом – и это все, что актриса готова рассказать об избраннике. Она заявила, что не хочет страдать «синдромом Ольги Бузовой» и выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение. Кузнецова призналась, что пока не готова к семейной жизни, потому что слишком любит ритм работы, но не исключает, что однажды семья и дети перевесят в этом негласном споре.

Фильмы и сериалы с Екатериной Кузнецовой в главной роли

Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"

Кинодебютом Екатерины стала в 2005 году роль в одном из эпизодов сериала «Возвращение Мухтара». А уже в 2007 она получила главную роль в картине «Сердцу не прикажешь». До своего переезда в Москву Кузнецова работала в основном с украинскими режиссерами, а после небольшой роли «Кухне» в ее творческой копилке преобладали российские проекты.

Зрителям молодая актриса больше всего запомнилась по картинам «Только любовь», «Самый лучший фильм 3-ДЭ», «Королева бандитов», «Год в Тоскане».

Благодаря своей внешности Кузнецова чаще всего получала роли хрупких и ранимых героинь, и была очень рада, что в «Кухне» ей достался совсем другой персонаж. Официантка Саша Бубнова оказалась девушкой с характером и продержалась в сериале три сезона. Актриса призналась, что именно этот проект дал зеленый свет другим предложениям сыграть более характерных героинь.

В 2015 году Екатерина блеснула в криминальной мелодраме «Анка с Молдаванки». Актриса была очень довольна своей героиней и тем, как справилась с ролью. Потом были картины «Куба», «Напарницы» (в которых партнером Кузнецовой стал Максим Аверин), «Отчаянный домохозяин», «Знахарь», «Ракушка».

Продолжается работа над лентами «Вампиры средней полосы», «Родительский комитет», «Тень звезды» «Трейдер».

Фотосессия Екатерины Кузнецовой для Максим

Побывав и актрисой, и телеведущей, Екатерина решила покорить еще одну вершину и поработать моделью. Летом 2010 года звезда согласилась на пикантную фотосессию для мужского журнала «Максим». Стройная фигура и рост в 170 см вполне позволяли ей сделать карьеру в модельном бизнесе, но Кузнецова не стала изменять мечте об актерстве.

Екатерина разделила понятия «красота» и «привлекательность» и назвала себя привлекательной девушкой. «Мне кажется, что первое со временем исчезает, а остаются чувство юмора, привлекательность и харизма. Красота — это здесь и сейчас. Все мы можем накраситься и красиво одеться», — заявила актриса в одном из интервью.

На фотографиях для «Максима» актриса запечатлена на фоне блестящего метала и лакированной кожи. Она примерила несколько купальников: расшитых пайетками, из ткани в эффектом металлик и украшенной блестками.

Инстаграм

Несмотря на свои высказывания о красоте звезда не упускает шанса показаться перед поклонниками в лучшем свете в своем Instagram-аккаунте (https://www.instagram.com/katykino). Екатерина делится с подписчиками самыми интересными моментами своей жизни. Недавно она показала, как прыгала в парашютом, и поделилась кадрами своей первой фотосессии через веб-камеру.