Все новости Елена Валюшкина

Елена Валюшкина

Звезды
Светлаков встал на защиту Урганта: «Нам нужны такие люди, как он»
Шоумена фактически «отменили» в России.
Звезды
Актриса Елена Валюшкина раскритиковала шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале
Звезда подарила шоумену «хреновую» закуску.
Звезды
Актриса Елена Валюшкина призналась, что страдала от бесплодия
Звезда делала операции, чтобы родить.
Звезды
26-летняя актриса Лиза Арзамасова поздравила мужа Илью Авербуха с 48-летием
Актриса считает мужа гением.
Звезды
«Живу скучно»: Елена Ксенофонтова предстала в пикантном образе
48-летняя актриса удивила фанатов.
Звезды
«Было все, что проходят за жизнь»: Ярушин из «Универа» отметил 10 лет брака
Актер поздравил любимую супругу с годовщиной.
Дети
«Привет, Нилан»: Мария Горбань из «Кухни» родила сына и показала фото из роддома
Актриса стала мамой во второй раз.
Звезды
«Укрощение свекрови 2»: Валюшкина дала рассмотреть беременную Арзамасову на съемках
Несмотря на скорые роды, молодая актриса продолжает работать.
Звезды в соцсетях
«Мы шли к этому 8 лет — и пришли!»: 48-летняя Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера
Актриса оригинально поздравила поклонников с Днем всех влюбленных.
Мода и красота
«Шкодница»: сменившая имидж Елена Валюшкина блеснула формами в глубоком декольте
Звезда сериала «Универ» поразила поклонников новым имиджем.
Звезды
«Я на папу больше похожа»: Елена Валюшкина восхитила сходством с молодым отцом
Знаменитость поделилась семейной историей.
Звезды в соцсетях
«24 — полет нормальный»: Елена Валюшкина показала редкие фото взрослого сына
Знаменитость поздравила наследника с днем рождения.
Звезды в соцсетях
«Мы тащили граммофон в лес»: 58-летняя Елена Валюшкина удивила подписчиков экстравагантным ретро-образом
Актриса рассказала историю необычного кадра.
Звезды в соцсетях
«Разрешение получено, могу выкладывать»: Елена Валюшкина поделилась редким фото взрослого сына и дочери
Актриса рассказала радостную новость.
Мода и красота
«Тепло ли тебе, девица»: 58-летняя Елена Валюшкина в образе русской красавицы покорила поклонников
Актрису назвали повзрослевшей Аленушкой и настоящей боярыней.
Звезды
«Как дети быстро растут!»: Елена Валюшкина показала редкое совместное фото с красавицей-дочкой
Актриса уже готовится к Новому году.
Звезды в соцсетях
«Начинаю выпускать джина из бутылки»: Елена Валюшкина показала кадры со съемок «Последнего богатыря 2»
Звезда раскрыла подробности съемочного процесса.
Звезды
«Нам 18 лет»: Елена Валюшкина поделилась фото повзрослевшей красавицы-дочери
Актриса призналась, что ее «распирает от счастья и гордости».
Звезды в соцсетях
«У вас ус отклеился»: Елена Валюшкина превратилась в Альберта Эйнштейна и рассмешила фанатов
Елена Валюшкина позировала в роли известного ученого мужа.
Дети
«Красавчик и вылитый отец»: Елена Валюшкина показала редкое фото взрослого сына от Александра Яцко
Подписчики пришли в восторг от публикации актрисы.
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