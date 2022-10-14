Елена Валюшкина
Светлаков встал на защиту Урганта: «Нам нужны такие люди, как он»
Шоумена фактически «отменили» в России.14 окт 2022 09:51
Актриса Елена Валюшкина раскритиковала шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале
Звезда подарила шоумену «хреновую» закуску.29 дек 2021 11:02
Актриса Елена Валюшкина призналась, что страдала от бесплодия
Звезда делала операции, чтобы родить.28 дек 2021 15:53
26-летняя актриса Лиза Арзамасова поздравила мужа Илью Авербуха с 48-летием
Актриса считает мужа гением.20 дек 2021 10:16
«Живу скучно»: Елена Ксенофонтова предстала в пикантном образе
48-летняя актриса удивила фанатов.14 окт 2021 11:18
«Было все, что проходят за жизнь»: Ярушин из «Универа» отметил 10 лет брака
Актер поздравил любимую супругу с годовщиной.13 авг 2021 11:40
«Привет, Нилан»: Мария Горбань из «Кухни» родила сына и показала фото из роддома
Актриса стала мамой во второй раз.6 авг 2021 17:15
«Укрощение свекрови 2»: Валюшкина дала рассмотреть беременную Арзамасову на съемках
Несмотря на скорые роды, молодая актриса продолжает работать.4 авг 2021 18:00
«Мы шли к этому 8 лет — и пришли!»: 48-летняя Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера
Актриса оригинально поздравила поклонников с Днем всех влюбленных.16 фев 2021 08:11
«Шкодница»: сменившая имидж Елена Валюшкина блеснула формами в глубоком декольте
Звезда сериала «Универ» поразила поклонников новым имиджем.2 фев 2021 14:15
«Я на папу больше похожа»: Елена Валюшкина восхитила сходством с молодым отцом
Знаменитость поделилась семейной историей.26 янв 2021 13:39
«24 — полет нормальный»: Елена Валюшкина показала редкие фото взрослого сына
Знаменитость поздравила наследника с днем рождения.25 янв 2021 13:13
«Мы тащили граммофон в лес»: 58-летняя Елена Валюшкина удивила подписчиков экстравагантным ретро-образом
Актриса рассказала историю необычного кадра.12 янв 2021 09:40
«Разрешение получено, могу выкладывать»: Елена Валюшкина поделилась редким фото взрослого сына и дочери
Актриса рассказала радостную новость.12 янв 2021 09:26
«Тепло ли тебе, девица»: 58-летняя Елена Валюшкина в образе русской красавицы покорила поклонников
Актрису назвали повзрослевшей Аленушкой и настоящей боярыней.24 дек 2020 12:05
«Как дети быстро растут!»: Елена Валюшкина показала редкое совместное фото с красавицей-дочкой
Актриса уже готовится к Новому году.22 дек 2020 10:52
«Начинаю выпускать джина из бутылки»: Елена Валюшкина показала кадры со съемок «Последнего богатыря 2»
Звезда раскрыла подробности съемочного процесса.17 дек 2020 08:14
«Нам 18 лет»: Елена Валюшкина поделилась фото повзрослевшей красавицы-дочери
Актриса призналась, что ее «распирает от счастья и гордости».1 дек 2020 13:29
«У вас ус отклеился»: Елена Валюшкина превратилась в Альберта Эйнштейна и рассмешила фанатов
Елена Валюшкина позировала в роли известного ученого мужа.26 ноя 2020 11:18
«Красавчик и вылитый отец»: Елена Валюшкина показала редкое фото взрослого сына от Александра Яцко
Подписчики пришли в восторг от публикации актрисы.23 ноя 2020 10:48
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