Катерина Шпица
Катерина Шпица из «Танцев со звездами» разделась, привлекая внимание к болезни
Знаменитость рассказала о пугающей статистике.1 дек 2021 15:12
«Есть намеки на пикантные сцены»: Шпица показала кадры со съемок «Моя мама — робот»
Актриса гарантирует зрителям отличное настроение после просмотра многосерийного фильма.16 авг 2021 14:50
«Поехали на дачу Сталина»: Шпица впечатлила поклонников кадрами с отдыха
Актриса отправилась в путешествие и взяла поклонников с собой.11 авг 2021 11:55
«Горько!»: 35-летняя Екатерина Шпица вышла замуж за бизнесмена
Актриса поделилась радостной новостью.25 фев 2021 09:59
«Пришел папулечка»: Екатерина Шпица на «Танцах со звездами» запечатлелась с красавцем-отцом
Звезда сериала «Старая гвардия» трогательно обратилась к родителю.22 фев 2021 10:41
«Не только пляшут, но и поют»: Катерина Шпица и Михаил Щепкин рассмешили фанатов забавным видео
Актриса попросила фанатов поддержать их пару.15 фев 2021 11:40
«Красота в синяках»: Катерина Шпица показала полученную на тренировке гематому на глазу
Артистка похвасталась невидимым синяком.12 фев 2021 15:39
«Фингал мне поставил Мишка»: Катерина Шпица получила травму во время тренировки
Звезда сериала «Казанова» пожаловалась на партнера по танцам.10 фев 2021 15:58
«Заболел и покинул проект»: Дмитрий Дюжев попрощался с шоу «Танцы со звездами» из-за болезни
Артист заговорился и случайно «вернул» себя в проект.8 фев 2021 13:15
«Ого, какой пресс!»: Шпица в открытом топе показала результат ежедневных четырехчасовых тренировок
Фигура актрисы восхитила фанатов.4 фев 2021 10:24
«Самый преданный болельщик»: Сергей Лазарев привел сына на съемку «Танцев со звездами»
Поддержка наследника оказалась кстати.2 фев 2021 09:10
«Какая растяжка!»: Катерина Шпица показала захватывающие кадры с тренировки для «Танцев со звездами»
Актриса показывает неплохие результаты в танцевальном шоу.1 фев 2021 09:27
«Наша первая совместная фотокарточка»: Екатерина Шпица привезла домой «новое счастье»
Звезда сериала «Казанова» завела питомца.15 янв 2021 08:49
«Почти шпагат!»: 35-летняя Катерина Шпица удивила фанатов своей гибкостью
Звезда сериала «Старая гвардия» в клеше поразила поклонников.24 дек 2020 16:23
«Вам даже шампанское не продадут!»: помолодевшая Катерина Шпица примерила необычные ретро-образы
Актриса начала подготовку к Новому году.21 дек 2020 13:46
«Кинотоварищ с первых минут жизни»: архивное фото Катерины Шпицы с новорожденным сыном покорило сеть
Звезда сериала «Казанова» умилила фанатов семейным кадром и трогательной историей.23 ноя 2020 10:46
«Так на Гурченко похожа»: Екатерина Шпица в соблазнительном образе покорила мужчин
Звезда сериала «Казанова» поучаствовала в дерзкой фотосессии.20 ноя 2020 13:50
«Выглядите моложе своих лет»: Екатерина Шпица похвасталась фигурой в смелом платье без бра
Актриса поделилась с подписчиками своими мыслями о мечтах.17 ноя 2020 10:33
«На 10 лет старше стали!» Фанаты Шпицы критикуют ее образ из сериала «Казанова»
Актриса поинтересовалась у поклонников, сразу ли они «раскусили» ее героиню.13 ноя 2020 14:49
«Какая смелая!»: Екатерина Шпица полностью разделась для эпатажного фото
Под фото актриса оставила не менее интригующую подпись.9 ноя 2020 08:01
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