Все новости Себастиан Стэн

Себастиан Стэн

Кино
Себастиан Стэн о фильме Marvel «Громовержцы»: «Наконец-то я освободился от Энтони Маки»
Актер отшутился о том, что теперь будет геройствовать без своего постоянного напарника по MCU.
Кино
Дженнифер Энистон хочет вновь сниматься в ромкомах
Ее партнером по возрождению этого жанра должен выступить Себастиан Стэн.
Кино
Снимаясь в «Пэм и Томми», Лили Джеймс гримировалась по три часа, чтобы стать похожей на Памелу Андерсон
Результат стоил затраченных усилий: гримерам удавалось добиться невероятного сходства.
Кино
Томми Ли одобрил сериал «Пэм и Томми»
Музыкант доверяет Себастиану Стэну. 
ТВ и сериалы
Себастиан Стэн опубликовал свое новое фото в образе Томми Ли из мини-сериала «Пэм и Томми»
Актер передает привет с продолжающихся съемок.
Кино
Себастиан Стэн готов играть Зимнего Солдата так долго, как того захочет Marvel Studios
Правда, его немного беспокоит вопрос старения.
ТВ и сериалы
На забавном фото со съемок «Сокола и Зимнего Солдата» Себастиан Стэн делает снимок спящего Энтони Маки
По словам автора фото, актеры являются «супергероями на экране и вне его».
Кино
Себастиан Стэн рассказал, как он решился сняться совершенно голым в своем новом фильме «Понедельник»
Он чувствовал, что все происходящее на экране имело бы место и в реальной жизни.
ТВ и сериалы
Даниэль Брюль очень рад, что в «Соколе и Зимнем Солдате» оставили сцену с танцующим Земо
Дело в том, что танец был импровизацией.  
ТВ и сериалы
Себастиан Стэн ничего не слышал о потенциальном продолжении «Сокола и Зимнего Солдата»
Однако постановщица сериала Кари Скогланд говорит, что главы студии заинтересованы во втором сезоне.
Кино
Себастиан Стэн рассказал, почему Кевин Файги не возьмется за режиссуру фильмов Marvel
Президент Marvel Studios считает, что «с этим справятся только лучшие люди».
ТВ и сериалы
Энтони Маки назвал Себастиана Стэна самым скучным человеком в своей жизни
И коллега в долгу не остался.
ТВ и сериалы
Крис Эванс объяснил, почему новым Капитаном Америкой должен стать Сэм Уилсон
Актер считает его лучшим кандидатом.
ТВ и сериалы
В сериале Marvel «Сокол и Зимний Солдат» расовый вопрос будет одним из ключевых
Об этом рассказал один из шоураннеров.
ТВ и сериалы
Слух: Lucasfilm хочет пригласить Себастиана Стэна на роль Люка Скайуокера
Но прежде ему нужно получить личное одобрение Марка Хэмилла.
ТВ и сериалы
Капитан Америка и Баки Барнс объединяются на новых видео со съемок «Сокола и Зимнего солдата»
На пути героев встанет новая суперзлодейка. 
Звезды
Себастиана Стэна застали с новой девушкой на Ибице (фото)
Зимний солдат наконец нашел вторую половинку. 
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