Кино Себастиан Стэн о фильме Marvel «Громовержцы»: «Наконец-то я освободился от Энтони Маки» Актер отшутился о том, что теперь будет геройствовать без своего постоянного напарника по MCU. 17 сен 2022 12:11

Кино Дженнифер Энистон хочет вновь сниматься в ромкомах Ее партнером по возрождению этого жанра должен выступить Себастиан Стэн. 12 июн 2022 12:09

Кино Снимаясь в «Пэм и Томми», Лили Джеймс гримировалась по три часа, чтобы стать похожей на Памелу Андерсон Результат стоил затраченных усилий: гримерам удавалось добиться невероятного сходства. 21 янв 2022 16:12

Кино Томми Ли одобрил сериал «Пэм и Томми» Музыкант доверяет Себастиану Стэну. 15 сен 2021 18:05

ТВ и сериалы Себастиан Стэн опубликовал свое новое фото в образе Томми Ли из мини-сериала «Пэм и Томми» Актер передает привет с продолжающихся съемок. 1 июн 2021 13:57

Кино Себастиан Стэн готов играть Зимнего Солдата так долго, как того захочет Marvel Studios Правда, его немного беспокоит вопрос старения. 24 май 2021 10:26

ТВ и сериалы На забавном фото со съемок «Сокола и Зимнего Солдата» Себастиан Стэн делает снимок спящего Энтони Маки По словам автора фото, актеры являются «супергероями на экране и вне его». 24 апр 2021 16:42

Кино Себастиан Стэн рассказал, как он решился сняться совершенно голым в своем новом фильме «Понедельник» Он чувствовал, что все происходящее на экране имело бы место и в реальной жизни. 21 апр 2021 10:40

ТВ и сериалы Даниэль Брюль очень рад, что в «Соколе и Зимнем Солдате» оставили сцену с танцующим Земо Дело в том, что танец был импровизацией. 19 апр 2021 14:07

ТВ и сериалы Себастиан Стэн ничего не слышал о потенциальном продолжении «Сокола и Зимнего Солдата» Однако постановщица сериала Кари Скогланд говорит, что главы студии заинтересованы во втором сезоне. 15 апр 2021 14:48

Кино Себастиан Стэн рассказал, почему Кевин Файги не возьмется за режиссуру фильмов Marvel Президент Marvel Studios считает, что «с этим справятся только лучшие люди». 13 апр 2021 16:49

ТВ и сериалы Энтони Маки назвал Себастиана Стэна самым скучным человеком в своей жизни И коллега в долгу не остался. 1 апр 2021 15:37

ТВ и сериалы Крис Эванс объяснил, почему новым Капитаном Америкой должен стать Сэм Уилсон Актер считает его лучшим кандидатом. 5 мар 2021 16:37

ТВ и сериалы В сериале Marvel «Сокол и Зимний Солдат» расовый вопрос будет одним из ключевых Об этом рассказал один из шоураннеров. 17 фев 2021 16:05

ТВ и сериалы Слух: Lucasfilm хочет пригласить Себастиана Стэна на роль Люка Скайуокера Но прежде ему нужно получить личное одобрение Марка Хэмилла. 2 дек 2020 14:40

ТВ и сериалы Капитан Америка и Баки Барнс объединяются на новых видео со съемок «Сокола и Зимнего солдата» На пути героев встанет новая суперзлодейка. 23 июл 2020 11:40