Себастиан Стэн
Себастиан Стэн о фильме Marvel «Громовержцы»: «Наконец-то я освободился от Энтони Маки»
Актер отшутился о том, что теперь будет геройствовать без своего постоянного напарника по MCU.17 сен 2022 12:11
Дженнифер Энистон хочет вновь сниматься в ромкомах
Ее партнером по возрождению этого жанра должен выступить Себастиан Стэн.12 июн 2022 12:09
Снимаясь в «Пэм и Томми», Лили Джеймс гримировалась по три часа, чтобы стать похожей на Памелу Андерсон
Результат стоил затраченных усилий: гримерам удавалось добиться невероятного сходства.21 янв 2022 16:12
Томми Ли одобрил сериал «Пэм и Томми»
Музыкант доверяет Себастиану Стэну.15 сен 2021 18:05
Себастиан Стэн опубликовал свое новое фото в образе Томми Ли из мини-сериала «Пэм и Томми»
Актер передает привет с продолжающихся съемок.1 июн 2021 13:57
Себастиан Стэн готов играть Зимнего Солдата так долго, как того захочет Marvel Studios
Правда, его немного беспокоит вопрос старения.24 май 2021 10:26
На забавном фото со съемок «Сокола и Зимнего Солдата» Себастиан Стэн делает снимок спящего Энтони Маки
По словам автора фото, актеры являются «супергероями на экране и вне его».24 апр 2021 16:42
Себастиан Стэн рассказал, как он решился сняться совершенно голым в своем новом фильме «Понедельник»
Он чувствовал, что все происходящее на экране имело бы место и в реальной жизни.21 апр 2021 10:40
Даниэль Брюль очень рад, что в «Соколе и Зимнем Солдате» оставили сцену с танцующим Земо
Дело в том, что танец был импровизацией.19 апр 2021 14:07
Себастиан Стэн ничего не слышал о потенциальном продолжении «Сокола и Зимнего Солдата»
Однако постановщица сериала Кари Скогланд говорит, что главы студии заинтересованы во втором сезоне.15 апр 2021 14:48
Себастиан Стэн рассказал, почему Кевин Файги не возьмется за режиссуру фильмов Marvel
Президент Marvel Studios считает, что «с этим справятся только лучшие люди».13 апр 2021 16:49
Энтони Маки назвал Себастиана Стэна самым скучным человеком в своей жизни
И коллега в долгу не остался.1 апр 2021 15:37
Крис Эванс объяснил, почему новым Капитаном Америкой должен стать Сэм Уилсон
Актер считает его лучшим кандидатом.5 мар 2021 16:37
В сериале Marvel «Сокол и Зимний Солдат» расовый вопрос будет одним из ключевых
Об этом рассказал один из шоураннеров.17 фев 2021 16:05
Слух: Lucasfilm хочет пригласить Себастиана Стэна на роль Люка Скайуокера
Но прежде ему нужно получить личное одобрение Марка Хэмилла.2 дек 2020 14:40
Капитан Америка и Баки Барнс объединяются на новых видео со съемок «Сокола и Зимнего солдата»
На пути героев встанет новая суперзлодейка.23 июл 2020 11:40
Себастиана Стэна застали с новой девушкой на Ибице (фото)
Зимний солдат наконец нашел вторую половинку.6 июл 2020 10:16
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