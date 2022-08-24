Шарлиз Терон
Джейсон Момоа рассказал, каким будет его персонаж из «Форсажа 10»
Доминику Торетто будет противостоять андрогинный садист.24 авг 2022 17:41
Аня Тейлор-Джой хотела бы постричься наголо для съемок во «Фьюриосе»
Однако режиссер и сценарист Джордж Миллер выступает против этого.24 апр 2022 12:31
Вин Дизель рассказал, что в изначальном сценарии «Форсажа 10» не было Джорданы Брюстер
Исполнитель роди Доминика Торетто вновь отмечает важность семьи.22 апр 2022 14:50
В какой последовательности смотреть все части «Безумного Макса»
В 1975 году начинающий кинорежиссер Джордж Миллер пошел на работу в скорую помощь, чтобы заработать средства на свой полнометражный дебют.29 дек 2021 16:10
Шарлиз Терон, позволяющую 10-летнему сыну носить бикини, поддержали
Приемный сын звезды «Адвоката дьявола» считает себя девочкой.1 дек 2021 08:00
Кто озвучивает Анджелину Джоли в фильмах на русском?
Актеру часто отводится определенная роль.19 окт 2021 14:54
«Лестный комплимент»: Алену Коломину спутали с голливудской звездой
Актриса показала кадр из новой фотосессии.11 окт 2021 15:12
Будущие поколения в опасности: Фокс и Терон осудили за воспитание мальчиков девочками
Экс-участница «Дома-2» не одобрила, что голливудские звезды позволяют сыновьям носить платья.21 сен 2021 17:10
Том Харди рад, что теперь в центре франшизы «Безумный Макс» находится Фьюриоса
Он считает, что «Дорога ярости» была большим фильмом о новой героине.13 авг 2021 15:34
Создавая образ Сильвии, авторы «Локи» ориентировались на Шарлиз Терон из «Взрывной блондинки»
Это помогло разработать стиль боя героини.1 июл 2021 10:27
Хелен Миррен очень рада, что в «Форсаже 9» ей наконец довелось сесть за руль
Актриса говорит, что это было ее мечтой.19 май 2021 14:55
Слух: В «Бессмертной гвардии 2» будет еще больше древних воинов
Авторы углубятся в тему вечной жизни.13 апр 2021 12:35
«Эта прическа вас полнит»: поклонники не оценили пышные кудри Виктории Бони
Ведущая удивила всех сменой имиджа.24 фев 2021 16:20
«Чувствую себя Шарлиз Терон»: ставшая блондинкой Мирослава Карпович похвасталась фигурой в смелом платье
Актриса приняла участие в создании календаря на следующий год.29 дек 2020 16:08
«Школа Брэда Питта, Шарлиз Терон и Кейт Хадсон»: Анастасия Стежко рассказала об опыте учебы в Лос-Анджелесе
Звезде «Лондонграда» и «Полицейского с Рублевки» посчастливилось пройти курсы мастерства у Иванны Чаббак.26 ноя 2020 22:16
Фан-арт «Капитана Марвел» показал, как Шарлиз Терон выглядела бы в образе Кэрол Дэнверс
Слухи о том, что голливудская актриса могла сыграть супергероиню, ходили несколько лет.11 авг 2020 13:49
59-летний Шон Пенн тайно женился на 28-летней актрисе Лейле Джордж
Близкая подруга пары рассекретила свадьбу голливудского актера.3 авг 2020 15:19
Шарлиз Терон рассказала о своей личной жизни
Актриса призналась, что в настоящий момент стабильные отношения у нее только с собой.31 июл 2020 14:21
Майкл Джексон хотел сыграть Чарльза Ксавьер в первых «Людях Икс»
Сценарист первых лент о команде мутантов Дэвид Хейтер вспомнил о необычных идеях кастинга.23 июл 2020 11:12
Шарлиз Терон прокомментировала возможность появления сиквела «Бессмертной гвардии»
Актриса боится спугнуть успех сериала.22 июл 2020 17:35
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