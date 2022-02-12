Все новости Виктория Лопырева

Виктория Лопырева

Звезды
Скитающемуся от модели к модели Тимати предрекли неприглядное будущее: «Разбитое сердце»
Психолог Полина Токарева объяснила, почему популярный рэпер не может построить долгосрочные и глубокие отношения.
Звезды
Виктории Лопыревой предложили курс «Как уводить женатых»: она согласилась
Модель не видит ничего постыдного в «инфоцыганстве».
Звезды
Внешность Виктории Лопыревой могла сгубить ошибка косметолога: видео
Поклонники просят звезду прекратить улучшать свою внешность.
Звезды Звезды в соцсетях
«Лишняя»: Лопырева встала между Нюшей и ее мужем
Поклонники заподозрили, что муж отдалился от певицы.
Звезды
«Приходится быть сильной»: Лопырева покорила соцсети в образе крестьянки
Звезда примерила традиционный наряд и прилегла на сеновале.
Звезды
«Сногсшибательная леди»: Лопырева на борту частного самолета похвасталась бедрами в коротком мини
Знаменитость опубликовала пикантное фото в своем личном блоге.
Мода и красота
«Спортсменка и красавица»: Лопырева в соблазнительном топе похвасталась подтянутыми формами
Знаменитость поделилась снимками со своей тренировки.
Дети
«В окружении настоящих мужчин!»: Виктория Лопырева поделилась нежными фото с сыном и мужем
Звезда пожелала всем мужчинам здоровья и мирного неба над головой.
Дети
«Маленький и модный»: Виктория Лопырева показала редкие трогательные фото с сыном
Знаменитость порассуждала о восприятии мира глазами детей.
Звезды
«Куклы»: совместное фото Виктории Лопыревой и Нюши очаровало фанатов
Знаменитости вместе провели вечер.
Мода и красота
«Серебристая рыбка»: Лопырева в облегающем платье взбудоражила мужчин изгибами фигуры
Чувственным образом знаменитость поделилась в своем личном блоге.
Звезды в соцсетях
«Головокружительная парочка»: Виктория Лопырева в объятиях Игоря Булатова очаровала поклонников
Знаменитость поздравила супруга с 14 февраля.
Звезды
«Взгляд тигрицы»: Виктория Лопырева в дерзком купальнике игриво подразнила мужчин
Звезда решила отдохнуть вдали от своего супруга.
Звезды
«Это фильтр такой страшный?»: мальдивский загар Виктории Лопыревой испугал фанатов
Модель дала отпор недовольным поклонникам.
Дети
«Взял лучшее от папы и мамы»: двухлетний сын Виктории Лопыревой очаровал соцсети
Виктория Лопырева выложила фото со дня рождения сына.
Мода и красота
«Чудо в перьях»: Виктория Лопырева в Дубае показала необычный наряд
Поклонники не оценили модное преображение знаменитости.
Звезды в соцсетях
«Женственность, нежность и красота»: Виктория Лопырева блеснула формами в мокром топе без бра
Модель порассуждала на тему рая на Земле.
Звезды
«Мы не хотим, чтобы был перекос»: агент Федора Смолова комментирует его роман с 18-летней внучкой Ельцина
Спортсмен крутит роман с молодой девушкой уже второй год.
Звезды
«На троне Клеопатры»: принявшую соблазнительную позу Лопыреву сравнили с египетской царицей
Знаменитость проводит каникулы в Майами.
Звезды
«Ваш истинный окрас»: Виктория Лопырева в леопардовом халатике игриво обнажила бедра на пляже
«Мисс Россия 2003» подразнила фанатов пикантными фото.
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