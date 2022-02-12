Виктория Лопырева
Скитающемуся от модели к модели Тимати предрекли неприглядное будущее: «Разбитое сердце»
Психолог Полина Токарева объяснила, почему популярный рэпер не может построить долгосрочные и глубокие отношения.12 фев 2022 11:00
Виктории Лопыревой предложили курс «Как уводить женатых»: она согласилась
Модель не видит ничего постыдного в «инфоцыганстве».20 дек 2021 11:28
Внешность Виктории Лопыревой могла сгубить ошибка косметолога: видео
Поклонники просят звезду прекратить улучшать свою внешность.10 ноя 2021 08:27
«Лишняя»: Лопырева встала между Нюшей и ее мужем
Поклонники заподозрили, что муж отдалился от певицы.21 окт 2021 13:34
«Приходится быть сильной»: Лопырева покорила соцсети в образе крестьянки
Звезда примерила традиционный наряд и прилегла на сеновале.10 авг 2021 17:30
«Сногсшибательная леди»: Лопырева на борту частного самолета похвасталась бедрами в коротком мини
Знаменитость опубликовала пикантное фото в своем личном блоге.1 мар 2021 04:22
«Спортсменка и красавица»: Лопырева в соблазнительном топе похвасталась подтянутыми формами
Знаменитость поделилась снимками со своей тренировки.25 фев 2021 16:40
«В окружении настоящих мужчин!»: Виктория Лопырева поделилась нежными фото с сыном и мужем
Звезда пожелала всем мужчинам здоровья и мирного неба над головой.24 фев 2021 12:20
«Маленький и модный»: Виктория Лопырева показала редкие трогательные фото с сыном
Знаменитость порассуждала о восприятии мира глазами детей.22 фев 2021 13:25
«Куклы»: совместное фото Виктории Лопыревой и Нюши очаровало фанатов
Знаменитости вместе провели вечер.22 фев 2021 09:15
«Серебристая рыбка»: Лопырева в облегающем платье взбудоражила мужчин изгибами фигуры
Чувственным образом знаменитость поделилась в своем личном блоге.17 фев 2021 15:56
«Головокружительная парочка»: Виктория Лопырева в объятиях Игоря Булатова очаровала поклонников
Знаменитость поздравила супруга с 14 февраля.15 фев 2021 12:44
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Звезда решила отдохнуть вдали от своего супруга.11 фев 2021 11:19
«Это фильтр такой страшный?»: мальдивский загар Виктории Лопыревой испугал фанатов
Модель дала отпор недовольным поклонникам.10 фев 2021 15:37
«Взял лучшее от папы и мамы»: двухлетний сын Виктории Лопыревой очаровал соцсети
Виктория Лопырева выложила фото со дня рождения сына.8 фев 2021 16:25
«Чудо в перьях»: Виктория Лопырева в Дубае показала необычный наряд
Поклонники не оценили модное преображение знаменитости.27 янв 2021 14:34
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Модель порассуждала на тему рая на Земле.25 янв 2021 11:33
«Мы не хотим, чтобы был перекос»: агент Федора Смолова комментирует его роман с 18-летней внучкой Ельцина
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