Антон Батырев

Поклонники Антона Батырева до сих пор спорят, сумел ли их кумир раскрыть свой талант полностью или еще не достиг всей глубины своих способностей. Сам актер признался, что актерство долго оставалось для него просто работой, и он лишь недавно начал по-настоящему получать удовольствие от работы над новыми ролями. Антон уверен, что все дело в опыте, ведь теперь он может не просто выполнять указания режиссеров, но и привносить в характеры персонажей частичку своего видения.

Биография и личная жизнь Антона Батырева

Антон родился 10 июня 1981 года в семье москвичей. Родители были настроены дать сыну серьезную специальность, и после окончания школы он даже поступил в академию химической технологии. Через год Антон понял, что это не его, и бросил учебу, выбрав актерскую профессию. Но во всех столичных вузах, готовящих актеров, Батырева отсеивали, и он отправился в Ярославское училище. Антон прервал учебу, чтобы попробовать свои силы в вузах северной столицы, но там его опять ждал провал. А когда Антон вернулся в Ярославль, оказалось, что его место на потоке отдали другому студенту. Так Батырев попал в Саратовское театральное училище, в котором, наконец, получил диплом.

Молодого актера приняли в труппу ТЮЗа имени Киселева, где он не оставался без работы. Наиболее яркими работали Антона на сцене стали Медведь в пьесе «Обыкновенное чудо», Мулин в «Невольницах», Жадов в «Доходном месте».

Жена и дети Антона Батырева

Сын Антона Батырева

Красавец-актер не оставался без внимания прекрасного пола, и в 27 лет впервые женился. Имя первой избранницы Антон до сих пор держит в секрете. Он уверен, что частная жизнь не должна быть достоянием публики, и старается побольше говорить о работе и поменьше о личном. Впрочем, артист признался, что первый брак был спонтанным и не продлился долго: через полгода Антон вернул себе статус холостяка.

Вторую жену Батырева звали Екатерина, и это была любовь с первого взгляда. Антон увидел ноги своей избранницы и влюбился, а потом долго ухаживал за ней, прежде чем Екатерина согласилась выйти за него замуж. Вскоре их семья стала полной: у пары родился сын Добрыня.

Развод Антона Батырева

Актер признавался, что у него советское представление о семье, в которой мужчина должен быть добытчиком, а жена — создавать уют. «Женщина же мечтает о сильном мужчине, разве нет? «Замужем» значит — за мужем. Мужчина должен больше зарабатывать, уметь содержать свою семью. Пусть жена тоже работает, если хочет, но он должен быть сильнее, и в финансовом плане, и в остальных тоже», – рассказал Батырев в одном из интервью.

Возможно, такой подход не слишком импонировал Екатерине, впрочем, сам Антон о причинах семейных неурядиц решил не распространяться. Екатерина уверяла, что расставание было инициативой супруга, который к ней охладел. В 2018 году брак с Екатериной распался, хотя Антон продолжает видеться с сыном и принимает участие в его воспитании.

Антон Батырев и Евгения Лоза

В кино Антон пришел в 2008 году, он получил роль в сериале «Общая терапия». Он не был доволен своей ролью, но за работу взялся, хотя и планировал играть в сериалах только для поддержания сноровки. Работа в очередной картине, «На качелях любви», стала судьбоносной. На площадке Антон познакомился с Евгенией Лозой, к которой ощутил сильную симпатию. Партнерша по сериалу ответила ему взаимностью, и в июне 2019 года пара уже шла в ЗАГС, чтобы оформить отношения.

Третий брак актера начался со страстного романа, но не протянул и года. В мае 2020 года стало известно, что актерская чета рассталась.

Инстаграм Антона Батырева

Несмотря на всю закрытость Батырева изменения в семейном положении можно проследить по его Instagram-аккаунту. В личном блоге актера перестали появляться совместные фото с Евгенией и страстные признания в любви, которые он регулярно постил с весны 2019 года.

Зато на странице актера стало больше его закадровых снимков, чему поклонники очень рады. Антон также не остается равнодушным к чужому горю и часто пишет о больных детях, на лечение которых родители собирают деньги.

У артиста нет фотографий с трофеями после рыбалки или охоты, потому что такие развлечения Антон не любит. У него особая любовь к животным, артист даже приютил дома двух котов: одного подобрал на улице, а второго купил у бабушки в метро. Животные получили необычные клички Электрофорез и Фонофорез.

Самые популярные сериалы с Антоном Батыревым в главной роли

Как ни пытался Батырев уйти от сериалов, они сыграли значительную роль в его карьере. Настоящая известность к актеру пришла после криминальных лент «Пятницкий», «Карпов» и «Отдел». А любовь среди молодежи – после роли бывшего парня Леры в «Реальных пацанах». А ведь были еще «8 первых свиданий», «Ночные ласточки», «Кости». Антон много снимается в украинских сериалах.

Актеру часто достаются роли военных, работников органов и врачей. Кажется, режиссеры в основном делают ставку на фактурность актера: его высокий рост и статность. Но все чаще поклонники восхищаются тем, как Антон находит и показывает зрителю новые грани своего таланта, глубже раскрывая характер своих персонажей.

Список фильмов с Антоном Батыревым