Все новости Елена Подкаминская

Елена Подкаминская

Елена Подкаминская считает своими лучшими работами роли в сериалах «Кухня» и «Я вернусь». Именно первый проект и принес актрисе известность.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Елена родилась 10 апреля 1979 года в Москве. Родители актрисы работают в музыкальной студии «Радуга», основанную отцом. Он же руководил колледжем искусств в подмосковной Щербинке, где училась и Елена.
Будущая звезда в детстве отличалась стеснительностью и поборола ее благодаря заботе родителей.

Зато творческая жилка проявила себя очень рано, и родители записали дочь в танцевальную студию и музыкальную школу.

Получив аттестат, Подкаминская подала документы в ГИТИС, но провалила вступительные экзамены. По совету отца попробовала свои силы в Щукинском училище и поступила. Она стала студенткой курса Александра Ширвиндта, который успешно окончила в 2001 году. Молодую актрису в том же году приняли в труппу Московского академического театра сатиры.

Личная жизнь

Елена Подкаминская из тех звезд, кто старается держать публику подальше от личной жизни. О ранних романах актрисы ничего не известно.

Муж и дети

В 2009 году артистка вышла замуж за бизнесмена Александра Пляцева. Он два года добивался руки актрисы, оказывая ей всевозможные знаки внимания. В декабре 2010 года у супругов родилась дочь Полина. Брак продлился еще пять лет, но в 2015 году актриса объявила, что вернула свою свободу, которую супруг пытался ограничивать.

Марк Богатырев и Елена Подкаминская

В 2014 году Елене приписывали роман с партнером по кадру в сериале «Кухня» Марком Богатыревым. Звезды долго никак не реагировали на слухи, но все-таки заявили, что их связывают только дружеские отношения. Позже Марк признался, что был влюблен в коллегу, но не уточнил, отвечала ли Елена на его чувства.

Елена Подкаминская и Денис Гущин

В 2017 году сеть потрясли слухи о второй беременности актрисы. Елена до последнего момента не комментировала пересуды, а поклонники терялись в догадках, кто отец ребенка. В августе Подкаминская стала мамой во второй раз, она родила дочь Еву.

Только накануне рождения малышки стало известно, что ее отец – бизнесмен Денис Гущин. В январе 2018 года новоиспеченные родители стали законными супругами. Они не устраивали пышное торжество, пригласив на праздник только самых близких. Оказалось, что будущие супруги познакомились, когда актриса задумала перепланировку квартиры и выбрала фирму Дениса.

Тот быстро нашел общий язык с Полиной, и это подкупило Елену.

В начале 2020 года Подкаминская опубликовала в соцсети кадр из фотосессии на позднем сроке беременности. До этого момента актриса тщательно скрывала будущее материнство. Елена призналась, что мечтает о сыне, и в феврале супруги стали родителями Александра.

Елена Подкаминская до и после пластики

Источник фото: instagram.com/podkaminskaya_official/

Разные СМИ то приписывают актрисе несколько пластических операций, то восхваляют ее естественную красоту. По слухам, Подкаминская делала ринопластику, подтяжку лица, увеличение губ и маммопластику.
Сама Елена отрицает, что ложилась под нож. На более поздних фотографиях артистки можно заметить мимические морщинки и то, что черты лица Подкаминской существенно не изменились, как бывает после пластики.

«Я хочу стареть достойно! Мне не стыдно за мою внешность и я не боюсь возраста. Морщинки и увядание кожи придают некий шарм», - сказала Елена в ответ на вопросы об операциях.

Фотосессия для «Максим»

Актриса ведет здоровый образ жизни, при росте 170 см весит 52 кг и так уверена в своей красоте, что летом 2013 года согласилась участвовать в фотосессии для мужского глянцевого журнала «Максим». Она позировала в прозрачном белье в интерьерах квартиры с винтажной мебелью.

Актриса призналась, что ей явно удаются эротические сцены, но она не любит, когда такие кадры не обоснованы сюжетно, а включены в фильм ради клубнички. Она с удовольствием играет интимные сцены, но требует доплату, если перед камерой приходится полностью обнажаться и делать все очень натурально.

Фильмы и сериалы с Еленой Подкаминской в главной роли

Кадр из сериала "Кухня"

В фильмографии актрисы более 50 проектов, и большинство из них успешные. Дебютной для Подкаминской стала роль Лидочки в музыкальной комедии «Джокеръ», вышедшей на экраны в 2002 году.

В 2005 году актриса поучила первую главную роль в историческом авантюрном детективе «Адъютанты любви». Елена сыграла сестру Наполеона Полину Бонапарт.

Подкаминская каждый год участвует в нескольких проектах, но до 2012 года ей чаще предлагали роли второго плана. До сделавшей ее известной «Кухни» актриса сыграла главные роли в криминальной мелодраме» «Защита против», мистической драме «Несколько простых желаний», военном фильме «Я вернусь», детективе «Петровка, 38. Команда Семенова».

В 2012 году зрители увидели Елену в картинах «Обратный билет» и «Только о любви», но главное внимание были приковано к комедийному сериалу «Кухня». Елена предстала в образе арт-директора ресторана Виктории Гончаровой, в которую влюбляется вчерашний выпускник кулинарного колледжа Максим Лавров. В том же образе Подкаминская появилась в полнометражном фильме «Кухня в Париже».

В 2019 году состоялась премьера комедийного сериала «ИП Пирогова», где актриса сыграла Веру, открывшую собственную пекарню. Проект оказался таким успешным, что его продлили еще на три сезона, новые серии все еще находятся в производстве.

Инстаграм

Елена Подкаминская ведет свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/podkaminskaya_official/) с хорошим чувством юмора. Она подшучивает над друзьями, окружающей действительностью и, конечно, над собой. В ее аккаунте можно увидеть кадры из фотосессий, селфи со съемочной площадки и моменты работы в кадре. Елена довольно часто показывает, как подрастают ее дочери.

Звезды
Максим Виторган поделился фото с сыном от Ксении Собчак
Платон хочет поскорее стать взрослым.
Кино
Первые отзывы: что говорят зрители о сериале «Последний аксель»
Спортивная драма об изнанке фигурного катания получила неоднозначные отзывы.
Кино
«Делаю спойлер»: звезда «ИП Пироговой» рассекретил, когда будет 5 сезон
Продюсеры начинают подготовку к съемкам.
Звезды
«А теперь думаю, как выжить»: Елена Подкаминская рассказала о жизни многодетной матери
Актриса излила душу на шоу «Вечерний Ургант».
Звезды
«Шкодник с ангельской моськой»: Евгений Пронин показал подросшего сына
Актер признался, что не справляется с активным ребенком.
Мода и красота
«Сама себе завидую»: Елена Подкаминская в необычном образе рассказала о проекте «Жена олигарха»
Актриса сыграет главную роль в лирической комедии.
Звезды
«Шикарная фигура после троих детей»: 41-летняя Елена Подкаминская показала формы в смелом боди
Актриса вспомнила об отдыхе в Сочи.
Дети
«Первые два дня я тосковала»: Подкаминская разрешила дочери отрезать волосы и показала результат
Актриса поделилась фотографией и переживаниями.
Звезды
«Как вы с ней похожи»: Елена Подкаминская показала редкое фото с мамой и подросшими дочками
Знаменитость поздравила маму с днем рождения.
Звезды
«Неумение готовить — только в плюс»: 41-летняя Елена Подкаминская поделилась секретами своего питания
Актриса назвала продукты, которые никогда не употребляет в пищу.
Мода и красота
«Шальная императрица»: радикальное преображение 41-летней Елены Подкаминской восхитило соцсети
Елена Подкаминская прилегла в ожидании короля
Звезды в соцсетях
«Прекрасна в любом положении»: Елена Подкаминская поделилась видео третьей беременности
Звезда сериала «ИП Пирогова» дала будущим мамочкам несколько советов.
Звезды
«Терапия красотой»: 41-летняя Елена Подкаминская сверкнула роскошной грудью в дерзком декольте
Актриса показала кадры из стильной черно-белой фотосессии.
Звезды
«Лена, неужели это вы?»: Подкаминская взбудоражила фанатов ретро-фото с выпускного
Звезду «Кухни» не узнали на юношеском снимке.
Звезды
«Огонь!»: Елена Подкаминская снялась в откровенной фотосессии через 6 месяцев после родов
41-летняя актриса продемонстрировала яркие и смелые образы. 
Звезды
«Ноги - бомба»: Елена Подкаминская игриво позировала на сеновале
Актриса показала яркие снимки, сделанные в сельской местности.
Звезды
«Вы в курсе, что есть на свете еда?»: звезда «ИП Пироговой» потрясла фанатов новым видео
Елена Подкаминская показала ролик, снятый на минувшем «Кинотавре».
Звезды
«Даже в фуфайке красотка»: Елена Подкаминская поразила подписчиков неоднозначными фото 
Актриса пригласила зрителей на свой моноспектакль. 
Звезды
«Трое детей и такая стройная»: Елену Подкаминскую в нижнем белье перепутали с Джулией Робертс
Актриса позировала на новых снимках в необычном образе.
Дети
«Мамины ксерокопии»: фото дочерей 41-летней Елены Подкаминской восхитили сеть
Звезда сериала «Кухня» показала подросших наследниц во всей красе. 
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории