Елена Подкаминская считает своими лучшими работами роли в сериалах «Кухня» и «Я вернусь». Именно первый проект и принес актрисе известность.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Елена родилась 10 апреля 1979 года в Москве. Родители актрисы работают в музыкальной студии «Радуга», основанную отцом. Он же руководил колледжем искусств в подмосковной Щербинке, где училась и Елена.

Будущая звезда в детстве отличалась стеснительностью и поборола ее благодаря заботе родителей.

Зато творческая жилка проявила себя очень рано, и родители записали дочь в танцевальную студию и музыкальную школу.

Получив аттестат, Подкаминская подала документы в ГИТИС, но провалила вступительные экзамены. По совету отца попробовала свои силы в Щукинском училище и поступила. Она стала студенткой курса Александра Ширвиндта, который успешно окончила в 2001 году. Молодую актрису в том же году приняли в труппу Московского академического театра сатиры.

Личная жизнь

Елена Подкаминская из тех звезд, кто старается держать публику подальше от личной жизни. О ранних романах актрисы ничего не известно.

Муж и дети

В 2009 году артистка вышла замуж за бизнесмена Александра Пляцева. Он два года добивался руки актрисы, оказывая ей всевозможные знаки внимания. В декабре 2010 года у супругов родилась дочь Полина. Брак продлился еще пять лет, но в 2015 году актриса объявила, что вернула свою свободу, которую супруг пытался ограничивать.

Марк Богатырев и Елена Подкаминская

В 2014 году Елене приписывали роман с партнером по кадру в сериале «Кухня» Марком Богатыревым. Звезды долго никак не реагировали на слухи, но все-таки заявили, что их связывают только дружеские отношения. Позже Марк признался, что был влюблен в коллегу, но не уточнил, отвечала ли Елена на его чувства.

Елена Подкаминская и Денис Гущин

В 2017 году сеть потрясли слухи о второй беременности актрисы. Елена до последнего момента не комментировала пересуды, а поклонники терялись в догадках, кто отец ребенка. В августе Подкаминская стала мамой во второй раз, она родила дочь Еву.

Только накануне рождения малышки стало известно, что ее отец – бизнесмен Денис Гущин. В январе 2018 года новоиспеченные родители стали законными супругами. Они не устраивали пышное торжество, пригласив на праздник только самых близких. Оказалось, что будущие супруги познакомились, когда актриса задумала перепланировку квартиры и выбрала фирму Дениса.

Тот быстро нашел общий язык с Полиной, и это подкупило Елену.

В начале 2020 года Подкаминская опубликовала в соцсети кадр из фотосессии на позднем сроке беременности. До этого момента актриса тщательно скрывала будущее материнство. Елена призналась, что мечтает о сыне, и в феврале супруги стали родителями Александра.

Елена Подкаминская до и после пластики

Источник фото: instagram.com/podkaminskaya_official/

Разные СМИ то приписывают актрисе несколько пластических операций, то восхваляют ее естественную красоту. По слухам, Подкаминская делала ринопластику, подтяжку лица, увеличение губ и маммопластику.

Сама Елена отрицает, что ложилась под нож. На более поздних фотографиях артистки можно заметить мимические морщинки и то, что черты лица Подкаминской существенно не изменились, как бывает после пластики.

«Я хочу стареть достойно! Мне не стыдно за мою внешность и я не боюсь возраста. Морщинки и увядание кожи придают некий шарм», - сказала Елена в ответ на вопросы об операциях.

Фотосессия для «Максим»

Актриса ведет здоровый образ жизни, при росте 170 см весит 52 кг и так уверена в своей красоте, что летом 2013 года согласилась участвовать в фотосессии для мужского глянцевого журнала «Максим». Она позировала в прозрачном белье в интерьерах квартиры с винтажной мебелью.

Актриса призналась, что ей явно удаются эротические сцены, но она не любит, когда такие кадры не обоснованы сюжетно, а включены в фильм ради клубнички. Она с удовольствием играет интимные сцены, но требует доплату, если перед камерой приходится полностью обнажаться и делать все очень натурально.

Фильмы и сериалы с Еленой Подкаминской в главной роли

Кадр из сериала "Кухня"

В фильмографии актрисы более 50 проектов, и большинство из них успешные. Дебютной для Подкаминской стала роль Лидочки в музыкальной комедии «Джокеръ», вышедшей на экраны в 2002 году.

В 2005 году актриса поучила первую главную роль в историческом авантюрном детективе «Адъютанты любви». Елена сыграла сестру Наполеона Полину Бонапарт.

Подкаминская каждый год участвует в нескольких проектах, но до 2012 года ей чаще предлагали роли второго плана. До сделавшей ее известной «Кухни» актриса сыграла главные роли в криминальной мелодраме» «Защита против», мистической драме «Несколько простых желаний», военном фильме «Я вернусь», детективе «Петровка, 38. Команда Семенова».

В 2012 году зрители увидели Елену в картинах «Обратный билет» и «Только о любви», но главное внимание были приковано к комедийному сериалу «Кухня». Елена предстала в образе арт-директора ресторана Виктории Гончаровой, в которую влюбляется вчерашний выпускник кулинарного колледжа Максим Лавров. В том же образе Подкаминская появилась в полнометражном фильме «Кухня в Париже».

В 2019 году состоялась премьера комедийного сериала «ИП Пирогова», где актриса сыграла Веру, открывшую собственную пекарню. Проект оказался таким успешным, что его продлили еще на три сезона, новые серии все еще находятся в производстве.

Инстаграм

Елена Подкаминская ведет свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/podkaminskaya_official/) с хорошим чувством юмора. Она подшучивает над друзьями, окружающей действительностью и, конечно, над собой. В ее аккаунте можно увидеть кадры из фотосессий, селфи со съемочной площадки и моменты работы в кадре. Елена довольно часто показывает, как подрастают ее дочери.