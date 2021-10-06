Ивана Жидкова маэстро Олег Табаков называл одним из самых перспективных артистов. Список киноработ актера говорит о большом таланте, который все еще не раскрыт полностью.

Биография и личная жизнь

Источник фото: Legion-Media

Иван родился 28 августа 1983 года в Свердловске, который теперь носит название Екатеринбург. Его родители занимались бизнесом, и семья часто переезжала, так в 9 лет будущая звезда оказался в Калининграде, где прожил 6 лет.

Ваня рос очень обаятельным ребенком. В детском саду он участвовал во всех постановках и утренниках, но в школе большого интереса к артистической деятельности не проявлял. В подростковом возрасте его заметили рекламщики и пригласили сняться в рекламе компьютерного магазина. Но Жидков не чувствовал особой тяги к актерству и готовился поступать в политехнический вуз.

В экзаменационную пору отец напомнил Ивану про рекламный ролик и посоветовал попробовать свои силы на актерской ниве.

Вузы в Екатеринбурге не приняли Жидкова на творческие специальности, и он отправился в Москву. После подготовительных курсов поступил на курс Евгения Каменьковича в Школу-студию МХАТ. Так же легко Иван учился и дальше и считался подающим большие надежды студентом. В 2004 году студента Жидкова заметил Олег Табаков и пригласил в свою «Табакерку». Мэтр часто сравнивая молодого актера с Сергеем Безруковым и считал одним из самых перспективных артистов. Иван сыграл несколько удачных спектаклей в «Табакерке» и МХТ имени Чехова, но оставил театр ради кино.

Екатерина Семенова и Иван Жидков

Иван начал сниматься в кино еще во времена студенчества. В 2005 году он познакомился с уже успешной актрисой Екатериной Семеновой. Она тогда только рассталась со вторым мужем и пребывала в легкой депрессии. Актриса приняла как само собой разумеющееся симпатию к себе молодого актера и позволила себе ничего не значащий роман. Оба осознавали свою разницу в возрасте в 12 лет и не строили серьезных планов. Актеры прожили вместе год и расстались, сохранив теплые отношения.

Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц

Иван и Татьяна познакомились в общей компании и сразу почувствовали взаимную симпатию. Оказалось, они три года жили в соседних общежитиях, но не встречались. Арнтгольц уже была востребованной актрисой и много работала, а Жидков только начинал свой путь в кино.

Молодые люди нашли много общего и в конце 2008 года поженились. Свадьба была скромной, но молодожены казались счастливыми. В сентябре 2009 года Татьяна родила дочь Машу, но недолго пробыла в декрете: ее ждали новые роли. В это время Ивана приглашали на пару небольших ролей в год, и в семье начались ссоры из-за разной востребованности супругов в профессии.

В начале 2014 года актерская чета удивила поклонников и коллег новостью о разводе. Иван и Татьяна сумели сохранить хорошие отношения и вместе воспитывают дочь.

Через год Жидков представил публике новую избранницу, Лилию Соловьеву. Они вскоре съехались, и в 2017 году Иван во второй раз стал отцом: Лилия родил сына Степана. После рождения ребенка они прожили вместе еще около года и объявили о расставании. Но некоторое время спустя вновь стали жить вместе.

Фильмы и сериалы с Иваном Жидковым в главной роли

Кадр из сериала "Тайна жемчужины"

В первом же фильме Иван сыграл главную роль: в 2003 году Петр Тодоровский пригласил его на съемки «В созвездии Быка». Критики приняли картину хорошо, но зрители недооценили. После этого Жидкову доставались небольшие, но яркие роли, а к главным персонажам он вернулся в 2005 году в картине «Дети Ванюхина».

После роли Самсонова в четвертом и пятом сезонах сериала «Солдаты» Иван сыграл Ивана Ветрова в «Грозовых воротах». Картина принесла актеру популярность, многие зрители и критики до сих пор считают этот образ лучшим в карьере Жидкова. Актер получил за эту роль медаль Министерства обороны России «За объединение боевого содружества». За комедию «Улыбка Бога, или Чисто одесская история» Иван в 2009 году получил приз за лучшую мужскую роль.

В следующие годы зрителям запомнились в основном мелодрамы с Жидковым в главной роли: «Судьбы загадочное завтра», «Ночная фиалка», «Гюльчатай. Ради любви», «Отпечаток любви», «Второй брак», «Соната для веры».

В 2016 году Иван вышел из амплуа романтичного героя в картине «Беги!» В том же году вышли «Моя революция», «Чужое счастье». А в 2017 актер блеснул в картине «Две жены» в образе неудачника, которого при всех недостатках любит его жена Настя, а после получения большого состояния о нем вспоминает бывшая пассия Марина. В международном проекте «Ночь после выпуска» Жидков предстал в образе отрицательного персонажа, убийцы юной выпускницы.

В 2019 году на экраны вышел «Никогда не говори «Никогда», где компанию Ивану составили Дарья Щербакова, Евгения Малахова, Анатолий Руденко. Продолжается работа над детективом «Каспий 24» и мелодрамой «Миленький ты мой».

Инстаграм

Иван ведет свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/ivantsarevitch1). Он часто обновляет фотографии, делится рабочими моментами и забавными кадрами со съемочной площадки. Здесь же артист публикует личные фотографии, используя страницу как личный блог. Он часто хвастается успехами в спорте, ведь после 25 лет Ивану пришлось постараться, чтобы вернуть себе стройную фигуру, которой он щеголял в юности.

Жидков регулярно видится с детьми и показывает поклонникам, как они растут и чем занимаются вместе со звездным отцом. Так, недавно актер посетовал, что не может больше стричь подвижного сынишку. За перипетиями жизни актера постоянно следят 345 тысяч подписчиков.