ВандаВижн
Когда выйдет 2 сезон сериала «Локи» Marvel?
О продлении сериала на второй сезон стало известно ещё до выхода первого сезона.13 окт 2021 16:01
Какой бюджет у сериала «Локи» Marvel?
Disney потратил рекордные суммы на производство сериалов по вселенной Marvel.5 окт 2021 16:56
Обманутые ожидания: Бенедикт Камбербэтч извинился перед фанатами «ВандыВижн»
Актеру жаль, что у него не получилось появиться в сериале.16 мар 2021 14:04
Для самых внимательных: в финале «ВандыВижна» оставили отсылку к «Доктору Стрэнджу»
Сейчас последние серии транслируются на Disney+.9 мар 2021 11:20
Пол Беттани не верил, что «ВандаВижн» станет хитом
Последний эпизод проекта вышел 5 марта.8 мар 2021 10:39
Джон Стамос показал трогательное архивное фото 6-летней Элизабет Олсен со съемок «Полного дома»
Артист приурочил архивный снимок к финальной серии «ВандаВижн».5 мар 2021 12:55
Режиссер «ВандыВижна» предупредил, что фанаты будут «разочарованы» финалом
Последняя серия ожидается уже 5 марта.4 мар 2021 11:14
Финал «ВандыВижна» станет самым длинным эпизодом сериала
Эпизод выйдет в эфир 5 марта.1 мар 2021 16:18
Сериал «ВандаВижн» не выйдет на Disney+ в ноябре
Поклонники студии Marvel находятся в отчаянии от недавних новостей.19 окт 2020 16:10
Премьера второго сезона «Мандалорца» на Disney+ по-прежнему запланирована на октябрь 2020
После отмены сериалов от Marvel руководство сервиса делает ставку на сотрудничество с Lucasfilm.6 авг 2020 16:29
Приквел-сериал о Гастоне из «Красавицы и чудовища» получил официальное название
Композитор Алан Менкен, задействованный в работе над проектом, случайно раскрыл его название.5 авг 2020 17:03
Marvel отложит выход новых сериалов на Disney+ на неопределенный срок
Фанаты опасаются, что еще нескоро увидят премьерные работы Кевина Файги на малом экране.5 авг 2020 15:43
Слухи: Танос может вернуться в киновселенную Marvel
Дважды умерший в «Мстителях» злодей готов сыграть важную роль в будущих блокбастерах.22 июл 2020 17:39
Кэт Деннингс прокомментировала возвращение к роли Дарси в сериале Marvel «ВандаВижн»
Актриса обрадована последними новостями.22 июл 2020 14:01
Слухи: премьеру сериала «ВандаВижн» перенесли на весну 2021
Marvel смещает график выхода релизов студии.20 июл 2020 15:09
Marvel перенесла премьеру «Сокола и Зимнего солдата» с августа 2020 на неопределенный срок
Опасения фанатов подтвердились: дебютный сериал студии на Disney+ отложен.20 июл 2020 13:10
Marvel и Warner Bros не представят новинки на Comic-Con@Home
Онлайн-конференция пройдет без ожидаемых кинопремьер по комиксам.9 июл 2020 10:09
Количество серий в первом сезоне «ВандаВижн» увеличили до 9
Инсайдеры узнали о расширении нового шоу Marvel.2 июл 2020 15:24
Режиссер «Мандалорца» Дебора Чоу ведет переговоры с Marvel о съемках одного из будущих супергеройских блокбастеров
Постановщица экранизирует комикс в рамках пятой фазы киновселенной.25 июн 2020 16:24
«Хелстром», последний сериал Marvel Television, выйдет в эфир в октябре 2020
История об ученом, который увлечен оккультизмом, выйдет на платформе Hulu.25 июн 2020 12:21
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