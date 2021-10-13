Кино Когда выйдет 2 сезон сериала «Локи» Marvel? О продлении сериала на второй сезон стало известно ещё до выхода первого сезона. 13 окт 2021 16:01

Кино Какой бюджет у сериала «Локи» Marvel? Disney потратил рекордные суммы на производство сериалов по вселенной Marvel. 5 окт 2021 16:56

Звезды Обманутые ожидания: Бенедикт Камбербэтч извинился перед фанатами «ВандыВижн» Актеру жаль, что у него не получилось появиться в сериале. 16 мар 2021 14:04

ТВ и сериалы Для самых внимательных: в финале «ВандыВижна» оставили отсылку к «Доктору Стрэнджу» Сейчас последние серии транслируются на Disney+. 9 мар 2021 11:20

ТВ и сериалы Пол Беттани не верил, что «ВандаВижн» станет хитом Последний эпизод проекта вышел 5 марта. 8 мар 2021 10:39

Звезды в соцсетях Джон Стамос показал трогательное архивное фото 6-летней Элизабет Олсен со съемок «Полного дома» Артист приурочил архивный снимок к финальной серии «ВандаВижн». 5 мар 2021 12:55

ТВ и сериалы Режиссер «ВандыВижна» предупредил, что фанаты будут «разочарованы» финалом Последняя серия ожидается уже 5 марта. 4 мар 2021 11:14

ТВ и сериалы Финал «ВандыВижна» станет самым длинным эпизодом сериала Эпизод выйдет в эфир 5 марта. 1 мар 2021 16:18

ТВ и сериалы Сериал «ВандаВижн» не выйдет на Disney+ в ноябре Поклонники студии Marvel находятся в отчаянии от недавних новостей. 19 окт 2020 16:10

ТВ и сериалы Премьера второго сезона «Мандалорца» на Disney+ по-прежнему запланирована на октябрь 2020 После отмены сериалов от Marvel руководство сервиса делает ставку на сотрудничество с Lucasfilm. 6 авг 2020 16:29

ТВ и сериалы Приквел-сериал о Гастоне из «Красавицы и чудовища» получил официальное название Композитор Алан Менкен, задействованный в работе над проектом, случайно раскрыл его название. 5 авг 2020 17:03

ТВ и сериалы Marvel отложит выход новых сериалов на Disney+ на неопределенный срок Фанаты опасаются, что еще нескоро увидят премьерные работы Кевина Файги на малом экране. 5 авг 2020 15:43

Кино Слухи: Танос может вернуться в киновселенную Marvel Дважды умерший в «Мстителях» злодей готов сыграть важную роль в будущих блокбастерах. 22 июл 2020 17:39

ТВ и сериалы Кэт Деннингс прокомментировала возвращение к роли Дарси в сериале Marvel «ВандаВижн» Актриса обрадована последними новостями. 22 июл 2020 14:01

ТВ и сериалы Слухи: премьеру сериала «ВандаВижн» перенесли на весну 2021 Marvel смещает график выхода релизов студии. 20 июл 2020 15:09

ТВ и сериалы Marvel перенесла премьеру «Сокола и Зимнего солдата» с августа 2020 на неопределенный срок Опасения фанатов подтвердились: дебютный сериал студии на Disney+ отложен. 20 июл 2020 13:10

Кино Marvel и Warner Bros не представят новинки на Comic-Con@Home Онлайн-конференция пройдет без ожидаемых кинопремьер по комиксам. 9 июл 2020 10:09

ТВ и сериалы Количество серий в первом сезоне «ВандаВижн» увеличили до 9 Инсайдеры узнали о расширении нового шоу Marvel. 2 июл 2020 15:24

Кино Режиссер «Мандалорца» Дебора Чоу ведет переговоры с Marvel о съемках одного из будущих супергеройских блокбастеров Постановщица экранизирует комикс в рамках пятой фазы киновселенной. 25 июн 2020 16:24