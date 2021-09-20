Аурика Алехина
«Нужно уметь прощать»: Станислав Бондаренко о секретах крепкого брака
Актер активно работает над отношениями.20 сен 2021 14:51
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Жена актера отмечает, что семья — главное в жизни человека.15 фев 2021 11:18
«Фотосессия с детьми — это весело»: Станислав Бондаренко показал редкий кадр с сыном и дочерьми
Гордый отец похвастался наследниками.10 фев 2021 14:22
Сильная генетика: Станислав Бондаренко поделился редким фото с моложавым отцом
Актер поздравил отца с днем рождения.5 фев 2021 14:07
«Не могу наглядеться»: жена Стаса Бондаренко похвасталась красавицами-дочками
Бизнес-леди поделилась нежными снимками девочек.1 фев 2021 09:11
«Татуировки — пошлость»: фанаты раскритиковали Аурику Алехину на совместном селфи со Стасом Бондаренко
Бизнес-леди после работы в ночном клубе открыла детский сад.29 янв 2021 12:25
«Пора брать стопы в руки»: жена Стаса Бондаренко поделилась лайфхаком выхода из праздничного режима
Бизнес-леди рассказала, как найти силы.11 янв 2021 11:39
Принцессы: красавицы-дочки Стаса Бондаренко на детском утреннике умилили соцсети
Супруга актера поделилась трогательным видео.25 дек 2020 10:51
«Актер. Папа. Муж»: Станислав Бондаренко взбудоражил сеть новым стильным фото
Поклонники назвали Станислава идеальным актером и семьянином.17 ноя 2020 09:22
«Дочка на папу все больше похожа»: жена Стаса Бондаренко поделилась семейным селфи
Поклонники увидели в наследнице черты звездного отца.5 ноя 2020 09:29
«Все без ретуши, как есть»: жена Стаса Бондаренко удивила подписчиков фото из постели
Аурика Алехина отметила юбилей в кругу семьи.26 окт 2020 12:53
«Достоин называться мужчиной»: новое семейное фото Стаса Бондаренко восхитило сеть
Актер нежно поздравил возлюбленную с днем рождения.22 окт 2020 10:27
«Химера»: подписчики критикуют жену Станислава Бондаренко за постоянный фотошоп
34-летняя модель поделилась сокровенными мыслями.20 окт 2020 11:46
«К чему эти татуировки»: жену Станислава Бондаренко раскритиковали за «нечистое» тело
Аурика Алехина рассказала, что сама в ответе за свою судьбу.18 окт 2020 11:00
«Нельзя быть на свете красивым таким»: Стас Бондаренко поделился с фанатами новым фото
Актер восхитил подписчиков свежим снимком у травяной скульптуры.15 окт 2020 09:03
«Жена не подходит»: новое фото Стаса Бондаренко с Аурикой Алехиной критикуют в сети
Хейтеры считают, что пара неудачно смотрится месте.6 окт 2020 14:53
«Вы втроем - одно лицо»: жена Стаса Бондаренко восхитила подписчиков сходством с мамой и дочками
Аурика Алехина поблагодарила родителей за безусловную любовь.22 сен 2020 13:38
«Банда Бондаренко»: фото Станислава Бондаренко с тремя детьми произвело фурор в сети
Гордый отец поделился семейным селфи.15 сен 2020 16:42
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