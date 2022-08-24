Бри Ларсон
Джейсон Момоа рассказал, каким будет его персонаж из «Форсажа 10»
Доминику Торетто будет противостоять андрогинный садист.24 авг 2022 17:41
Вин Дизель рассказал, что в изначальном сценарии «Форсажа 10» не было Джорданы Брюстер
Исполнитель роди Доминика Торетто вновь отмечает важность семьи.22 апр 2022 14:50
Кто озвучивал сериал Netflix «Ведьмак» на русском?
Геральт в новом сериале говорит (и хмыкает) голосом Сергея Пономарева, его любимая Йеннифэр — Вероники Саркисовой, Цири — молодой актрисы Александры Курагиной.21 окт 2021 16:52
По слухам, релиз сериала «Мисс Марвел» состоится в начале 2022 года
Об этом говорят уже не впервые.22 сен 2021 10:35
Ниа ДаКоста и Тейона Паррис обещают, что сиквел «Капитана Марвел» будет полон сюрпризов
Фильм объединит сразу трех супергероинь.28 авг 2021 12:42
Бри Ларсон уверяет, что зрители будут в восторге от сиквела «Капитана Марвел»
Съемки блокбастера уже начались.12 авг 2021 13:29
В сети появилась серия фото со съемок сериала «Мисс Марвел»
Иман Веллани и ее супергеройский костюм.18 июн 2021 16:20
Слух: Netflix разрабатывает новый фильм с Эмбер Херд и Бри Ларсон
Засекреченный проект со звездами Marvel и DC.26 май 2021 16:22
Слух: Бри Ларсон вскоре может покинуть киновселенную Marvel
На этот вывод наталкивает новое название сиквела «Капитана Марвел».12 май 2021 15:24
Элисон Бри высказалась в защиту Кэри Маллиган перед лицом недовольных критиков
Звезда считает неуместным обсуждать внешность актеров.20 апр 2021 16:41
Эми Полер хотела бы сыграть сестру Капитана Марвел в киновселенной Marvel
Не супергероя, но помощницу, которая по вечерам «выключала бы свет и закрывала штаб».15 мар 2021 15:43
Бри Ларсон поделилась своими надеждами в связи с «Капитаном Марвел 2»
Актриса обрела много опыта и готова вложить его в героиню.5 мар 2021 15:24
Слух: Эмили Блант ведет переговоры о роли в киновселенной Marvel
Хоть бы на этот раз все сложилось.28 янв 2021 11:38
Звезда «Капитана Марвел» Бри Ларсон могла сняться в «Железном человеке 2» и «Торе»
Актриса рассказала о неудачных пробах в Marvel.4 сен 2020 15:12
Фан-арт «Капитана Марвел» показал, как Шарлиз Терон выглядела бы в образе Кэрол Дэнверс
Слухи о том, что голливудская актриса могла сыграть супергероиню, ходили несколько лет.11 авг 2020 13:49
Бри Ларсон намекнула, какую роль упустила в «Звездных войнах»
В интервью с автором сценария фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» актриса призналась, что должна была сниматься в фильме.6 авг 2020 16:36
Шарлиз Терон объяснила, почему не снимается в фильмах Marvel
Накануне выхода «супергеройского» сериала, где она исполнила главную роль, актриса рассказала, почему еще не появилась во вселенной комиксов.13 июл 2020 12:23
Звезда «Капитана Марвел» Бри Ларсон пробовалась на роли в «Звездных войнах» и «Терминаторе»
Актриса рассказала о кастинге на участие в нескольких блокбастерах.7 июл 2020 19:42
Чудо-женщина сразилась с Капитаном Марвел на сверх реалистичном фан-арте
Художник изобразил схватку двух главных женских персонажей студий-конкуренток.10 июн 2020 06:30
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