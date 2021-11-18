Евгений Пронин прославился после работы в фильме «Гарпастум». У режиссеров давно стало традицией приглашать артиста на роли спортсменов и военных. Евгений не отказывается, но не всегда доволен своими образами, ведь он чувствует, что способен на большее.

Биография и личная жизнь

Источник фото: Legion-Media

Евгений родился 8 ноября 1980 года в подмосковном Климовске. Мама будущей знаменитости трудилась бухгалтером, а отец работал электриком. А Женя с самого детства увлекся кино. Его кумиром стал Андрей Миронов: маленький поклонник без устали пересматривал фильмы и спектакли с его участием, находил новые факты из биографии.

Пронин рос артистичной натурой: талантливо пел песни из любимых кинофильмов, участвовал в школьных постановках и разыгрывал целые спектакли перед учителями, если забывал сделать домашнее задание. Именно учителя посоветовали родителям обратить внимание на актерскую жилку сына, а Евгению посоветовали подумать об актерской профессии.

Вторым большим талантом Пронина был спорт. Он много играл в футбол, волейбол и баскетбол, катался на лыжах. Будущий актер не бросил увлечение спортом и после школы, что сыграло свою роль в будущей профессии Евгения.

Получив аттестат, Пронин решил пойти по стопам кумира и подал документы в Щукинское театральное училище, в котором в свое время учился и Миронов. Он блестяще сдал вступительные экзамены и даже рассмешил очень серьезного и уважаемого преподавателя Александра Биненбойма.

Евгений сосредоточился на учебе и не снимался в кино до самого выпуска, если не считать крошечного эпизода в «Московских окнах», где его даже не внесли в титры. В 2002 году молодой актер получил диплом и начал поиски работы. После нескольких эпизодов в 2005 году он получил главную роль в фильме «Гарпастум», после которого карьера пошла в гору.

Жена

При своем росте в 188 см, спортивном телосложении Евгений был еще и красив — что делало его магнитом для женских взглядов. Актер не любит хвастаться своими романами и больше известен как семейный человек.

Евгений Пронин и Екатерина Кузнецова

В 2007 году Евгений работал в Киеве на съемках картины «Сердцу не прикажешь», где и познакомился с будущей женой, актрисой Екатериной Кузнецовой. С первого взгляда молодые люди друг другу не очень понравились, но работали профессионально, и постепенно между ними установились дружеские отношения. Лишь под конец съемок оба поняли, что под дружбой скрывается более глубокое чувство.

После окончания работы над сериалом Пронин вернулся в Россию, но влюбленных все сильнее тянуло друг к другу. Сначала их связывали самолеты, но в 2009 году Кузнецова согласилась переехать к будущему мужу. Они сняли квартиру в Москве и в 2014 году поженились.

Коррективы в семейную идиллию внесла политика. В супругах взыграли корни, и они стали ссориться на почве разных взглядов на отношения России и Украины. В 2015 году актерская чета распалась.

Евгений Пронин и Кристина Арустамова

Пронин не долго был один: в 2016 году на Неделе моды в Москве он познакомился с будущей супругой Кристиной Арустамовой. Уроженка Ташкента училась в МГУ на факультете международных отношений. При первой встрече Евгений ехал на роликах и так засмотрелся на будущую жену, что упал рядом с ней. Молодые люди познакомились, и Пронин пригласил Арустамову на свой спектакль.

Кристину немного смущало, что Евгений старше нее на 14 лет, но он красиво ухаживал, был любезным, и девушка поддалась его очарованию. Первое время избранница актера сомневалась, что настроен серьезно, но три года вместе ее убедили, и на предложение руки и сердца она ответила согласием.

Евгений и Кристина расписались 16 января 2019 года в Одинцовском ЗАГСе Москвы, но свадьбу отпраздновали в Италии уже в мае. 31 декабря 2019 года супруги впервые стали родителями: у них появился сын Гарри.

Фильмы с Евгением Прониным в главной роли

Кадр из сериала "Московские тайны"

Сразу после «Гарпастума» Пронину предложили главную роль в картине «Контора», где он самостоятельно выполнял все трюки. В 2009 году зрители увидели Евгения в главной роли в фильме «Большая нефть», рассказавшем об освоении нефтяных запасов Сибири. На счету актера несколько картин о военном времени, в том числе «Небо в огне», «Военный госпиталь», «Разведчицы». Последний проект после показа на Первом канале принес актеру настоящую известность.

Потом была череда криминальных сериалов: «Случайный свидетель», «Икорный барон», «Судьба Марии», «Шаповалов». В 2013 году Пронин сыграл сына хозяина торгового центра, который мечтал отомстить за смерть матери. Картина называлась «Торговый центр».

Также зрителям запомнились образы Пронина в лентах «Вчера. Сегодня. Завтра», «Три дороги», «Китайский Новый год», «Неизвестный». В 2018 и 2019 годах Евгению досталась одна из главных ролей в цикле фильмов «Московские тайны». В 2019 году на экраны вышли фильмы «Лабиринт иллюзий», «Селфи на память», «След лисицы на камнях». Всего в творческой копилке артиста более 70 проектов.

Инстаграм

На своей странице в Instagram (https://www.instagram.com/prokino/) актер делится не только моментами со съемок и кадрами фильмов со своим участием. В аккаунте множество фотографий их путешествий Евгения и его супруги Кристины. С момента знакомства они объездили практически всю Европу.