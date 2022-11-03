Все новости Евгения Лоза

Евгения Лоза

Евгения Лоза пробовала заниматься и спортом, и музыкой, и даже модельной карьерой, но остановила свой выбор на актерстве. С тех пор она ни раз не пожалела о своем решении, как и тысячи поклонников ее таланта.

Биография и личная жизнь

Источник фото: Legion-Media

Женя родилась 6 июля 1984 года в украинском городе Антраците в семье инженеров-строителей. Девочка с раннего возраста проявляла творческие способности: писала стихи, занималась художественной гимнастикой, даже ходила в музыкальную школу, где училась играть на ложках.

Когда Жене было 15 лет, семья переехала в Москву, где отцу предложили хорошую работу. Будущую звезду с ее ростом в 173 см записали в специальную студию, где преподавали азы модельного бизнеса.

Только фирма оказалась аферой, и моделью Евгения не стала.

После школы Лоза поступила одновременно в Школу-студию МХАТ и во ВГИК и решила остаться в первом вузе. Но ей не пришлось его закончить, потому что с первого же курса Лоза начала сниматься в кино, и с работой времени на учебы уже не оставалось.

Муж и дети

Лоза старается держать личную жизнь максимально далеко от публики, обходя вопросы на эту тему. Ей приписывали множество романов с партнерами по съемкам, но актриса не подтверждала эти слухи. В одном из интервью она заявила, что ей нужен мужчина не творческой профессии, чтобы крепко держал ее на земле.

По покорить сердце Евгении смог именно коллега, актер Антон Батырев. Они познакомились на съемках сериала «На качелях судьбы» и сразу понравились друг другу. Молодые люди съехались, как только работа над фильмом завершилась. В августе 2019 года влюбленные официально стали мужем и женой, причем для Антона этот брак стал третьим по счету.

Евгения даже поделилась фотографиями и видео с торжества со своими подписчиками в соцсети.

Почему Антон Батырев и Евгения Лоза расстались

Но семейная идиллия продлилась недолго и уже через 9 месяцев после свадьбы актерская четы объявила о расставании. Решение о разводе супруги приняли вместе и расстались на хорошей ноте. Пара не успела завести детей, и между бывшими супругами не было споров б алиментах и имуществе. Ни Антон, ни Евгения так и не навали истинную причину разрыва.

После расставания с мужем Лоза пока не заводит новых романов. Она решила сосредоточиться на работе и найти собственный баланс, прежде чем вновь заводить отношения.

Фильмы и сериалы с Евгенией Лозой в главной роли

Кадр из сериала "Королева Марго"

Начав сниматься еще на первом курсе вуза, актриса собрала в творческой копилке более 60 проектов. Ее дебютом стала роль Оли в третьем сезоне «Марша Турецкого». Она отлично справилась и уже в следующем году появилась еще в одном детективном сериале – «Каменская».

После нескольких ролей второго плана поворотным стал образ княжны Мери в картине «Печорин. Герой нашего времени»: режиссеры разглядели талант Евгении и стали приглашать на главные роли. И в 2007 году Лоза поработала сразу в шести проектах, причем в четырех исполнила роли первого плана: «Золушка.ru», «И падает снег», «Никогда не забуду тебя!» и «Сеть».

В следующие годы самыми яркими в творческой копилке актрисы стали фильмы «Разведчики. Война после войны», «След саламандры», «Судьбы загадочное завтра», «Лжесвидетельница», «Узнай меня, если сможешь», «Вчера. Сегодня. Навсегда». Она даже появилась в популярном сериале «Закрытая школа» в образе вирусолога Ларисы Одинцовой.

В 2016 году Евгения поучаствовала в международном проекте «Восток-Запад», перевоплотившись в мечтавшую о детях Татьяну Мельникову. Ее партнером по съемкам стал звезда турецкого сериала «Великолепный век» Аднан Коч. Картина имела такой успех, что в 2018 году сняли продолжение.

В 2017 году Лоза сыграла главную роль еще в одном международном проекте, но на этот раз с участием России, Украины и Польши. В картине «Королева «Марго» ей досталась роль парикмахера Риты Мартыновой, неожиданно влюбившейся в строгого начальника.

С 2018 года артистка больше снимается в украинских проектах, таких как «Ты моя любимая», «Артист», «День солнца», «Не смей говорить «Прощай».

Инстаграм

В Instagram-аккаунте актрисы (https://www.instagram.com/loza_jenya/) множество личных и рабочих фотографий. Евгения любит делится кадрами со съемочной площадки, особенно если рядом партнеры по фильму. Лоза любит позировать на камеру, даже если сама выполняет роли и фотографа и модели. Изредка она публикует действительно личные снимки, например, своей мамы или подруг.

Звезды
«Бред»: Композитор Дунаевский жестко высказался о рейтинге лучших артистов с Газмановым и Гагариной
Заслуженный деятель культуры России дал свою оценку списку лучших артистов.
Авто
Продавать ли сейчас машину? Эксперт рассказал о рисках
Продажа машины — серьезный шаг, многие решаются на него долго. А сейчас люди еще больше сомневаются, что лучше: продать машину или пока придержать.
Кино
Сколько сезонов и серий в сериале «Ведьма» 2021 с Лозой на канале Домашний?
Многосерийный украинский проект вышел на экраны еще в 2016 году, хотя премьера в России состоялась только в 2021-м.
Звезды
«Хороший составчик»: Евгения Лоза приступила к съемкам в новом фильме
Актриса уехала в Тверскую область.
Звезды
«Нет 15 миллионов»: Кирилл Дыцевич пожаловался на маленькую зарплату
Белорусский актер снимает квартиру в Москве.
Звезды
«Соблазнительница»: Евгения Лоза похвасталась «бесконечными ногами» на провокационных фото
Актриса удивила новой фотосессией.
Звезды
«Кожа да кости»: Евгению Лозу в пикантном боди обсуждают в соцсетях
Поклонники не оценили худобу знаменитости.
Мода и красота
«Аристократическая красота»: Евгения Лоза в ретро-образе очаровала мужчин
Чувственным кадром знаменитость поделилась в своем личном блоге.
Звезды в соцсетях
«Совсем другой без бороды»: сменивший имидж 39-летний Антон Батырев очаровал фанатов
Актер опубликовал романтичное фото с избранницей.
Звезды в соцсетях
«Ватрушка»: как выглядит сильно пополневшая Евгения Лоза
Актриса шокировала поклонников пышными формами.
Звезды в соцсетях
«Так и хочется вас накормить»: похудевшая Евгения Лоза показала чувственные топлес-фото
Поклонники переживают за здоровье знаменитости.
Звезды в соцсетях
«Фантастика, космос, восторг»: Евгения Лоза похвасталась фигурой в прозрачном топе
Поклонники пришли в восторг от чувственных снимков.
Звезды
«Пусть его коллеги спорят»: Владимир Винокур прокомментировал нелестное высказывание Лозы о Петросяне
Певец слишком жестко раскритиковал современных российских юмористов.
Звезды
«Подборка анекдотов из Интернета»: Юрий Лоза назвал выступление Евгения Петросяна «апофеозом смехоямы»
Певец резко отозвался о качестве новогоднего юмора на ведущих телеканалах страны.
Звезды в соцсетях
«Женя поправилась на личико»: фанаты едва узнали Евгению Лозу на новых фото
Актриса рассказала о предстоящей театральной премьере.
Звезды
«Сейчас в ЗАГС и поедем!»: фанаты поженили Лозу и Дыцевича после совместного фото
Снимок с коллегой спровоцировал новые слухи о свадьбе звезды сериала «Восток-Запад».
Звезды в соцсетях
«Это Анджелина Джоли?»: Антон Батырев интригует соцсети чувственными фото с новой избранницей
Сердце актера вновь несвободно.
Звезды в соцсетях
«Пошли в отрыв»: Евгения Лоза и Иван Жидков «зажгли» на новом совместном видео
Звезды решили покорить TikTok.
Звезды в соцсетях
«Недалеко до анорексии»: выложившая новое видео Евгения Лоза встревожила фанатов худобой
Звезда сериала «Восток-Запад» поделилась забавным роликом о женских капризах.
Кино
«Элита кино!»: Евгения Лоза, Кирилл Дыцевич и Иван Жидков интригуют фанатов совместным фото
Популярные актеры похвастались совместным селфи 
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории