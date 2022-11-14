Оксана Федорова
Как пройти Всероссийский экологический диктант 2022
Мероприятие очень популярно, только в 2021 году в нем приняли участие почти 3,5 млн человек. И не только из России.14 ноя 2022 14:57
Пугающее фото мамы Оксаны Федоровой после неудачной пластики обсуждают в сети
Родственница звезды стала жертвой пластической хирургии.23 окт 2021 17:10
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Теледива восхитила поклонников стройными ногами.25 фев 2021 02:08
«Мурашки по коже»: фанаты пришли в восторг от вокального таланта 43-летней Оксаны Федоровой
Телеведущая поздравила всех с церковным праздником проникновенным исполнением песни.9 фев 2021 16:41
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«Богатство Женщины»: 43-летняя Оксана Федорова рассказала о секрете красивых волос
Телеведущая рассказала, как предпочитает окрашивать волосы.18 янв 2021 01:01
«Красивая семья!»: Оксана Федорова показала редкое фото с мужем и детьми
Подписчики удивляются, почему модель прячет своего мужа.4 янв 2021 12:32
«Самый красивый юрист года»: Оксана Федорова похвасталась неожиданной премией
Знаменитость вспоминает первую профессию.29 дек 2020 13:44
«На себя не похожа»: фанаты не узнали 43-летнюю Оксану Федорову в новом образе
Поклонники сравнили фотомодель с голливудской актрисой.24 дек 2020 11:22
«С годами сложнее влюбиться»: причины одиночества 44-летнего Николая Баскова
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Дочь Оксаны Федоровой уверенно стоит на пуантах.14 дек 2020 09:38
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