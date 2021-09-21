Все новости Роман Курцын

Роман Курцын

Судьба Романа Курцына сделала крутой поворот почти в самом начале, когда, будучи мальчишкой, будущая звезда посмотрел фильм «Три мушкетера». Картина произвела на него такое впечатление, что Роман твердо решил: он станет актером.

Теперь Курцын мог бы заменить любого из известной четверки, ведь он не только прекрасный актер, но и член гильдии каскадеров России.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Роман родился 14 марта 1985 года в Костроме. Родители его занимались совсем не творческими делом: отец служил в милиции, а мать работала секретарем в училище. Но они не стали отговаривать старшего сына от его мечты, а, напротив, записали в различные кружки и секции.

Будущий актер учиться не особо любил, прогуливал уроки, недоучивал материал — и студентом позже стал таким же. Но в старших классах мама напомнила, что без хорошего аттестата ему не видать актерского училища, и Роман подтянул оценки. В Ярославский государственный театральный институт Курцын поступил с первого раза.

Рост и вес

Будущая звезда всегда был атлетически сложен и довольно высок: 1,78 метра. В 16 лет он доказал, что умеет добиваться своих целей, и, начав усиленно тренироваться, уже через год Роман стал чемпионом по армреслингу. Подтянутая фигура и кубики на прессе при весе в 80 килограммов позже помогли ему получить негласное звание секс-символа телеканала СТС.

Фильмы и сериалы с Романом Курцыным в главной роли

Кадр из фильма "Стреляющие горы"

Карьера Курцына в кино началась на четвертом курсе, когда его утвердили на роль Алексея из рода Малых в фильм «Серебро». Примечательно, что Роман опоздал на пробы и авторы картины уже выбрали другого кандидата, но актер сумел показать свой талант, и роль досталась ему. Именно тогда артист впервые исполнил каскадерские трюки и научился фехтовать.

Следующими работами стали образы столичного сердцееда в «Чемпионе», сельского музыканта в мелодраме «Счастливого пути», снайпера в сериале «Меч».

Примечательно, что актер не понравился режиссеру «Меча», но проявил упорство, и после девятых проб его все-таки утвердили на роль.

Роман старался получить главные роли, но брался и за эпизоды, например, в сериалах «Доктор Тырса», «Девятый отдел». Его творческую копилку пополнили главные роли в лентах «А счастье где-то рядом», «Как выйти замуж за миллионера», «Мент в законе-5», «Под прицелом», «Корабль». Одними из самых заметных работ актера стали ленты «Бедные родственники», «Ленинград 46», «Пока цветет папоротник», «Отель “Элеон”», «Я худею», «Фитнес».

За роль Александра Меркурьева в фильме «Стреляющие горы» Роман получил специальную премию ФСБ, а за сыгранного Генку в картине «Жажда» — сразу несколько премий, в том числе, на XXI Фестивале русского кино в Онфлёре.

Личная жизнь, жена и дети

Спортсмен и парень с отличным чувством юмора, Роман всегда был окружен женским вниманием. Во время студенчества актер по-настоящему увлекся одной девушкой и даже съехался с ней. Но внезапная влюбленность в сокурсницу Анну Назарову все изменила.

Роман Курцын и Анна Назарова

Анна на тот момент тоже была в отношениях, да и откровенно поговорить будущие супруги стеснялись, только поглядывая друг на друга на расстоянии. Актер увлекся новым чувством настолько самозабвенно, что об этом узнала его девушка. Один серьезный разговор, и Роман уже стоял с вещами на улице, не зная, куда идти. В Ярославле родственников у него не было, и молодой актер остался практически на улице. Выручила его Анна, предложив пожить у нее, пока не решит проблему с жильем.

Совсем скоро молодая актриса порвала с бойфрендом, и у них с ее неожиданным постояльцем начался страстный роман. Они три года прожили вместе, прежде чем отправились в ЗАГС. В 2012 году актеры стали родителями чудесного мальчика.

Роман Курцын и Карина Андоленко

Роман и Карина встретились на съемочной площадке сериала «Желтый глаз тигра». По сюжету, Мария Королева вышла замуж за Михаила Бойко, который втянул ее в бизнес с янтарем. Экранных супругов играли Курцын и Андоленко.

Признанной красавице часто приписывали романы с партнерами по фильмам, потому что сама актриса почти ничего не рассказывает о своей личной жизни.

Во время показа «Желтого глаза тигра» журналисты и поклонники отметили особую химию между персонажами Романа и Карины. Вскоре появились слухи об их тайных отношениях. Артисты не стали комментировать сообщения о тайной страсти, которая между ними якобы вспыхнула. Курцын в каждом интервью подчеркивает, что счастливо женат.

Инстаграм

Правда, на своей странице в соцсети актер мало рассказывает о семье. Курцын пропагандирует здоровый образ жизни и с удовольствие позирует перед камерой, играя накаченными мышцами.

В Instagram-аккаунте Роман чаще всего пишет о творчестве, показывает фотографии с коллегами и закадровые фотографии со съемочных площадок. Недавно Роман похвастался, что к актерскому составу «Фитнеса» присоединился Сергей «Тарзан» Глушко. Муж певицы Наташи Королевой попозировал на камеру вместе с Романом.

Звезды
«Гарри Поттер сильно подкачался: Роман Курцын сменил имидж
Брутальный актер предстал в новом образе.
Звезды
Павел Прилучный рассказал о «Любовницах»
Актер приступает к съемкам в новой комедии.
Звезды в соцсетях
«Если бы Брэд Питт родился в России»: фанаты едва узнали Романа Курцына на фото со съемок «Гуляй, Вася!-2»
В марте на большие экраны выходит продолжение комедийного фильма.
Звезды
«Осторожно, горячо!»: звезду фильма «Огонь» Романа Курцына сравнили с молодым Ван Даммом
Молодой актер напомнил подписчикам звезду боевиков из 90-х.
Звезды
«Стартанули»: начались съемки пятого сезона сериала «Фитнес» с Романом Курцыным и Софьей Зайкой
Впервые шоу вышло в эфир в 2018 году.
Звезды в соцсетях
«Магия глаз пропала»: Роман Курцын в виде персонажа мультфильмов Pixar удивил фанатов
Необычным преображением артист поделился в своем личном блоге.
Звезды
«Грек снова в строю»: Роман Курцын рассказал о съемках нового сезона «Пяти минут тишины»
Актер вновь перевоплотился в любимого героя.
Звезды
«Столько звезд в одном месте»: Роман Курцын показал закулисные кадры со съемок фильма «Огонь»
Актер в фильме самостоятельно выполнил трюк, который обычно делают только каскадеры.
Звезды в соцсетях
«Роман, возьми его на фитнес»: после совместного фото фанаты Курцына посоветовали Петрову подкачаться
Актеры-земляки поддерживают дружеские отношения.
Звезды в соцсетях
«Настоящий патриот и просто хороший парень»: Роман Курцын поделился кадром со съемок фильма «Огонь»
Курцын впечатлил фанатов фото с «реальными» ожогами.
Звезды
«Звездная команда»: Курцын, Слепаков и Хабенский интригуют поклонников «крутым» проектом
«С Хабенским не крутых не бывает!»
Звезды в соцсетях
«Не по богатырю конь»: Роман Курцын покорил Сеть трогательным фото с домашним любимцем
Курцын продолжает позировать с животными.
Звезды
«Новая звезда Instagram»: Роман Курцын показал трогательное видео с ручным голубем Валерой
Одинокий голубь больше не одинок: его усыновил Роман Курцын
Звезды в соцсетях
«Шрамы украшают мужчину»: Роман Курцын заинтриговал подписчиков образом «правильного бандита»
Актер анонсировал новый проект.
Мода и красота
«С усами непривычно»: образ Романа Курцына в неназванном проекте заинтриговал поклонников
Актера не сразу узнали фанаты.
Звезды
«Сладкая парочка»: нежное видео звезд «Фитнеса» Филиппа Бледного и Софьи Зайки интригует фанатов
Актер поделился роликом, который сделали и прислали ему поклонники.
Звезды
«Кто кого пародирует?»: Роман Курцын восхитил поклонников новым забавным фото
Актер позировал с забавным котенком на плече.
Звезды
«Аполлон»: звезда «Фитнеса» Роман Курцын взбудоражил поклонниц видео с тренировки
Актер похвастался мощным телом и потрясающей выносливостью.
Звезды
«Краса русская»: звезда «Фитнеса» Софья Зайка свекрнула пышной грудью на дерзком фото
26-летняя актриса не гонится за навязанными стандартами красоты. 
Звезды
«Жеребец отборный!»: фото Романа Курцына в дерзком образе взбудоражило поклонниц
Актер позировал полуобнаженным на фоне стога сена.
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории