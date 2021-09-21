Роман Курцын

Судьба Романа Курцына сделала крутой поворот почти в самом начале, когда, будучи мальчишкой, будущая звезда посмотрел фильм «Три мушкетера». Картина произвела на него такое впечатление, что Роман твердо решил: он станет актером.

Теперь Курцын мог бы заменить любого из известной четверки, ведь он не только прекрасный актер, но и член гильдии каскадеров России.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Роман родился 14 марта 1985 года в Костроме. Родители его занимались совсем не творческими делом: отец служил в милиции, а мать работала секретарем в училище. Но они не стали отговаривать старшего сына от его мечты, а, напротив, записали в различные кружки и секции.

Будущий актер учиться не особо любил, прогуливал уроки, недоучивал материал — и студентом позже стал таким же. Но в старших классах мама напомнила, что без хорошего аттестата ему не видать актерского училища, и Роман подтянул оценки. В Ярославский государственный театральный институт Курцын поступил с первого раза.

Рост и вес

Будущая звезда всегда был атлетически сложен и довольно высок: 1,78 метра. В 16 лет он доказал, что умеет добиваться своих целей, и, начав усиленно тренироваться, уже через год Роман стал чемпионом по армреслингу. Подтянутая фигура и кубики на прессе при весе в 80 килограммов позже помогли ему получить негласное звание секс-символа телеканала СТС.

Фильмы и сериалы с Романом Курцыным в главной роли

Кадр из фильма "Стреляющие горы"

Карьера Курцына в кино началась на четвертом курсе, когда его утвердили на роль Алексея из рода Малых в фильм «Серебро». Примечательно, что Роман опоздал на пробы и авторы картины уже выбрали другого кандидата, но актер сумел показать свой талант, и роль досталась ему. Именно тогда артист впервые исполнил каскадерские трюки и научился фехтовать.

Следующими работами стали образы столичного сердцееда в «Чемпионе», сельского музыканта в мелодраме «Счастливого пути», снайпера в сериале «Меч».

Примечательно, что актер не понравился режиссеру «Меча», но проявил упорство, и после девятых проб его все-таки утвердили на роль.

Роман старался получить главные роли, но брался и за эпизоды, например, в сериалах «Доктор Тырса», «Девятый отдел». Его творческую копилку пополнили главные роли в лентах «А счастье где-то рядом», «Как выйти замуж за миллионера», «Мент в законе-5», «Под прицелом», «Корабль». Одними из самых заметных работ актера стали ленты «Бедные родственники», «Ленинград 46», «Пока цветет папоротник», «Отель “Элеон”», «Я худею», «Фитнес».

За роль Александра Меркурьева в фильме «Стреляющие горы» Роман получил специальную премию ФСБ, а за сыгранного Генку в картине «Жажда» — сразу несколько премий, в том числе, на XXI Фестивале русского кино в Онфлёре.

Личная жизнь, жена и дети

Спортсмен и парень с отличным чувством юмора, Роман всегда был окружен женским вниманием. Во время студенчества актер по-настоящему увлекся одной девушкой и даже съехался с ней. Но внезапная влюбленность в сокурсницу Анну Назарову все изменила.

Роман Курцын и Анна Назарова

Анна на тот момент тоже была в отношениях, да и откровенно поговорить будущие супруги стеснялись, только поглядывая друг на друга на расстоянии. Актер увлекся новым чувством настолько самозабвенно, что об этом узнала его девушка. Один серьезный разговор, и Роман уже стоял с вещами на улице, не зная, куда идти. В Ярославле родственников у него не было, и молодой актер остался практически на улице. Выручила его Анна, предложив пожить у нее, пока не решит проблему с жильем.

Совсем скоро молодая актриса порвала с бойфрендом, и у них с ее неожиданным постояльцем начался страстный роман. Они три года прожили вместе, прежде чем отправились в ЗАГС. В 2012 году актеры стали родителями чудесного мальчика.

Роман Курцын и Карина Андоленко

Роман и Карина встретились на съемочной площадке сериала «Желтый глаз тигра». По сюжету, Мария Королева вышла замуж за Михаила Бойко, который втянул ее в бизнес с янтарем. Экранных супругов играли Курцын и Андоленко.

Признанной красавице часто приписывали романы с партнерами по фильмам, потому что сама актриса почти ничего не рассказывает о своей личной жизни.

Во время показа «Желтого глаза тигра» журналисты и поклонники отметили особую химию между персонажами Романа и Карины. Вскоре появились слухи об их тайных отношениях. Артисты не стали комментировать сообщения о тайной страсти, которая между ними якобы вспыхнула. Курцын в каждом интервью подчеркивает, что счастливо женат.

Инстаграм

Правда, на своей странице в соцсети актер мало рассказывает о семье. Курцын пропагандирует здоровый образ жизни и с удовольствие позирует перед камерой, играя накаченными мышцами.

В Instagram-аккаунте Роман чаще всего пишет о творчестве, показывает фотографии с коллегами и закадровые фотографии со съемочных площадок. Недавно Роман похвастался, что к актерскому составу «Фитнеса» присоединился Сергей «Тарзан» Глушко. Муж певицы Наташи Королевой попозировал на камеру вместе с Романом.