Все новости Том Хиддлстон

Том Хиддлстон

Кино
У Оуэна Уилсона были проблемы с Marvel из-за того, что он слишком много рассказывал о «Локи»
Теперь актер старается помалкивать.
Кино
Когда выйдет 2 сезон сериала «Локи» Marvel?
О продлении сериала на второй сезон стало известно ещё до выхода первого сезона.
Кино
Кто озвучивает Локи в русском дубляже?
В фильмах и сериалах киновселенной Марвел Локи озвучивает Александр Олегович Гаврилин.
Кино
На фоне прощания с агентом-007: 3 самых желанных Джеймса Бонда
Бондиана – своего рода феномен в мире кино. И то, что одного человека играют разные актеры, стало фишкой франшизы.
Кино
Звезда «Локи» Софи Ди Мартино хотела бы, чтобы Сильвия объединилась с Алой Ведьмой
И не так важно, дружба это будет или противостояние. 
Кино
Режиссер «Локи» ответила фанатам, возмущенным романтикой между героями Тома Хиддлстона и Софи Ди Мартино
Некоторые зрители уверены, что такие отношения можно назвать инцестом. 
ТВ и сериалы
Ждем Блэйда: В четвертой серии «Локи» подтвердилось существование вампиров в киновселенной Marvel
Осторожно, статья содержит спойлеры.
ТВ и сериалы
Создавая образ Сильвии, авторы «Локи» ориентировались на Шарлиз Терон из «Взрывной блондинки»
Это помогло разработать стиль боя героини.
ТВ и сериалы
В новом проморолике «Локи» анонсировали раскрытие предыстории Сильвии
Героиня столкнулась с УВИ еще в детстве.
ТВ и сериалы
Том Хиддлстон ответил, появится ли у Локи любовный интерес
Фанаты предполагают, что самовлюбленный антигерой может в прямом смысле влюбиться в самого себя.
ТВ и сериалы
Сценарист «Локи» обещает яркие камео: «Ожидайте неожиданного»
По его словам, в сериале можно ожидать любых персонажей, на которых у Marvel только есть права.
ТВ и сериалы
Том Хиддлстон получает новые суперспособности в свежем проморолике «Локи»
Теперь в арсенале бога хитрости не только иллюзия.
ТВ и сериалы
По слухам, съемки второго сезона «Локи» начнутся «в ближайшем будущем»
Производство пройдет в Великобритании.
ТВ и сериалы
Энтони Маки отреагировал на превращение Сэма в Капитана Америку
Теперь персонажа ждет сольный фильм.
Кино
Идрис Эльба прокомментировал слухи, связывающие его с ролью Джеймса Бонда
Актер, по всей видимости, не стремится стать новым агентом 007.
ТВ и сериалы
Тому Хиддлстону не верится, что он до сих пор играет Локи
И он благодарен за оказанную ему честь.
Кино
Новые фото со съемок «Тор: Любовь и гром» раскрыли важный спойлер
Картина Тайки Вайтити по комиксам Marvel должна выйти на экраны в 2022 году.
Кино
Генри Кавилл возглавил список фаворитов на роль Бонда
Звезда «Ведьмака» может сыграть агента 007.
ТВ и сериалы
Шоураннер «Локи» намекнул, чего ждать от нового сериала Marvel
Когда возобновятся съемки, по-прежнему неизвестно. 
Кино
Режиссер «Тора» Кеннет Брана не против снять еще один фильм о супергероях
Постановщик первого фильма из серии о скандинавском боге готов снова поработать с Marvel.
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