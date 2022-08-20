Том Хиддлстон
У Оуэна Уилсона были проблемы с Marvel из-за того, что он слишком много рассказывал о «Локи»
Теперь актер старается помалкивать.20 авг 2022 14:48
Когда выйдет 2 сезон сериала «Локи» Marvel?
О продлении сериала на второй сезон стало известно ещё до выхода первого сезона.13 окт 2021 16:01
Кто озвучивает Локи в русском дубляже?
В фильмах и сериалах киновселенной Марвел Локи озвучивает Александр Олегович Гаврилин.13 окт 2021 14:34
На фоне прощания с агентом-007: 3 самых желанных Джеймса Бонда
Бондиана – своего рода феномен в мире кино. И то, что одного человека играют разные актеры, стало фишкой франшизы.11 окт 2021 12:00
Звезда «Локи» Софи Ди Мартино хотела бы, чтобы Сильвия объединилась с Алой Ведьмой
И не так важно, дружба это будет или противостояние.23 сен 2021 15:18
Режиссер «Локи» ответила фанатам, возмущенным романтикой между героями Тома Хиддлстона и Софи Ди Мартино
Некоторые зрители уверены, что такие отношения можно назвать инцестом.24 июл 2021 13:49
Ждем Блэйда: В четвертой серии «Локи» подтвердилось существование вампиров в киновселенной Marvel
Осторожно, статья содержит спойлеры.1 июл 2021 12:59
Создавая образ Сильвии, авторы «Локи» ориентировались на Шарлиз Терон из «Взрывной блондинки»
Это помогло разработать стиль боя героини.1 июл 2021 10:27
В новом проморолике «Локи» анонсировали раскрытие предыстории Сильвии
Героиня столкнулась с УВИ еще в детстве.25 июн 2021 17:02
Том Хиддлстон ответил, появится ли у Локи любовный интерес
Фанаты предполагают, что самовлюбленный антигерой может в прямом смысле влюбиться в самого себя.9 июн 2021 15:17
Сценарист «Локи» обещает яркие камео: «Ожидайте неожиданного»
По его словам, в сериале можно ожидать любых персонажей, на которых у Marvel только есть права.7 июн 2021 16:26
Том Хиддлстон получает новые суперспособности в свежем проморолике «Локи»
Теперь в арсенале бога хитрости не только иллюзия.28 май 2021 16:22
По слухам, съемки второго сезона «Локи» начнутся «в ближайшем будущем»
Производство пройдет в Великобритании.4 май 2021 11:13
Энтони Маки отреагировал на превращение Сэма в Капитана Америку
Теперь персонажа ждет сольный фильм.26 апр 2021 11:56
Идрис Эльба прокомментировал слухи, связывающие его с ролью Джеймса Бонда
Актер, по всей видимости, не стремится стать новым агентом 007.16 апр 2021 14:10
Тому Хиддлстону не верится, что он до сих пор играет Локи
И он благодарен за оказанную ему честь.12 апр 2021 15:24
Новые фото со съемок «Тор: Любовь и гром» раскрыли важный спойлер
Картина Тайки Вайтити по комиксам Marvel должна выйти на экраны в 2022 году.3 мар 2021 15:02
Генри Кавилл возглавил список фаворитов на роль Бонда
Звезда «Ведьмака» может сыграть агента 007.8 сен 2020 14:44
Шоураннер «Локи» намекнул, чего ждать от нового сериала Marvel
Когда возобновятся съемки, по-прежнему неизвестно.14 июл 2020 10:53
Режиссер «Тора» Кеннет Брана не против снять еще один фильм о супергероях
Постановщик первого фильма из серии о скандинавском боге готов снова поработать с Marvel.19 июн 2020 14:12
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и РоссииПутешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFTФинансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории