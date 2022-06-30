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Кино В «Докторе Стрэндже 2» могут появиться Нэмор, Профессор Икс и Мистер Фантастик В сиквеле возможен намек на Иллюминатов. 30 мар 2021 15:05

Звезды в соцсетях Джон Стамос показал трогательное архивное фото 6-летней Элизабет Олсен со съемок «Полного дома» Артист приурочил архивный снимок к финальной серии «ВандаВижн». 5 мар 2021 12:55

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ТВ и сериалы Режиссер сериала «Ванда/Вижн» считает, что Алая Ведьма — самый страдающий персонаж Marvel С этим трудно спорить. 12 янв 2021 12:39

ТВ и сериалы «Новая эра»: вышло новое промо сериала «Ванда/Вижн» До премьеры первого проекта четвертой фазы киновселенной Marvel осталось меньше двух недель. 4 янв 2021 14:20

Кино Элизабет Олсен подтвердила, что в декабре она отправляется на съемки второго «Доктора Стрэнджа» Актриса только закончила работу в сериале «Ванда/Вижн». 18 ноя 2020 14:32

ТВ и сериалы Премьера сериала Marvel «Ванда/Вижн» может быть перенесена на 2021 год Это, кажется, уже никого не удивит. 10 ноя 2020 15:37

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