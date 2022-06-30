Все новости Элизабет Олсен

Элизабет Олсен

Кино
Элизабет Олсен хотела бы сняться в новых «Людях Икс»
Кино
Дженнифер Лоуренс назвала судебный иск Скарлетт Йоханссон против Disney храбрым поступком
Действия же корпорации Disney актриса сочла «нечестными».
Кино
Звезда «Локи» Софи Ди Мартино хотела бы, чтобы Сильвия объединилась с Алой Ведьмой
И не так важно, дружба это будет или противостояние. 
Мода и красота
Кейт Уинслет, Сара Полсон, Кэтрин Зета-Джонс и другие на красной дорожке «Эмми» 2021
Позировать фотографам вышли знаменитый телезвезды.
Кино
Элизабет Олсен завершила съемки в сиквеле «Доктора Стрэнджа»
Также появилось новое фото из закулисья. 
ТВ и сериалы
Элизабет Олсен вспомнила о своем прослушивании на роль в «Игре престолов»: «Это было ужасно»
Она жалеет, что не прервала свое выступление.
ТВ и сериалы
Элизабет Олсен подтвердила, что «Ванда/Вижн» не получит второй сезон
История героини продолжится в сиквеле «Доктора Стрэнджа».
Кино
В «Докторе Стрэндже 2» Ванда снова будет говорить с акцентом
Она готова вновь показать миру свое истинное лицо.
Кино
Элизабет Олсен ознакомилась с сюжетом «Доктора Стрэнджа 2» до окончания съемок «Ванды/Вижна»
Но была бы рада, если бы ее проинформировали еще раньше.
Кино
В «Докторе Стрэндже 2» могут появиться Нэмор, Профессор Икс и Мистер Фантастик
В сиквеле возможен намек на Иллюминатов.
Звезды в соцсетях
Джон Стамос показал трогательное архивное фото 6-летней Элизабет Олсен со съемок «Полного дома»
Артист приурочил архивный снимок к финальной серии «ВандаВижн».
ТВ и сериалы
Финал «ВандыВижна» станет самым длинным эпизодом сериала
Эпизод выйдет в эфир 5 марта.
Кино
По слухам, Marvel разрабатывает сольный фильм о Ванде Максимофф
Но выйдет он не раньше, чем через три года.
ТВ и сериалы
Студия Marvel выпустила новый ролик о создании сериала «Ванда/Вижн»
Новая серия уже доступна на Disney+.
ТВ и сериалы
Режиссер сериала «Ванда/Вижн» считает, что Алая Ведьма — самый страдающий персонаж Marvel
С этим трудно спорить.
ТВ и сериалы
«Новая эра»: вышло новое промо сериала «Ванда/Вижн»
До премьеры первого проекта четвертой фазы киновселенной Marvel осталось меньше двух недель.
Кино
Элизабет Олсен подтвердила, что в декабре она отправляется на съемки второго «Доктора Стрэнджа»
Актриса только закончила работу в сериале «Ванда/Вижн».
ТВ и сериалы
Премьера сериала Marvel «Ванда/Вижн» может быть перенесена на 2021 год
Это, кажется, уже никого не удивит.
ТВ и сериалы
Сериал «ВандаВижн» не выйдет на Disney+ в ноябре
Поклонники студии Marvel находятся в отчаянии от недавних новостей. 
Кино
Элизабет Олсен и ее дублерша дерутся с Проксимой в «закулисном» видео со съемок «Войны бесконечности»
Каскадерша CC Ice показала несколько захватывающих сцен.
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