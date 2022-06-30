Элизабет Олсен
Элизабет Олсен хотела бы сняться в новых «Людях Икс»30 июн 2022 16:56
Дженнифер Лоуренс назвала судебный иск Скарлетт Йоханссон против Disney храбрым поступком
Действия же корпорации Disney актриса сочла «нечестными».24 ноя 2021 15:58
Звезда «Локи» Софи Ди Мартино хотела бы, чтобы Сильвия объединилась с Алой Ведьмой
И не так важно, дружба это будет или противостояние.23 сен 2021 15:18
Кейт Уинслет, Сара Полсон, Кэтрин Зета-Джонс и другие на красной дорожке «Эмми» 2021
Позировать фотографам вышли знаменитый телезвезды.20 сен 2021 11:00
Элизабет Олсен завершила съемки в сиквеле «Доктора Стрэнджа»
Также появилось новое фото из закулисья.11 сен 2021 12:21
Элизабет Олсен вспомнила о своем прослушивании на роль в «Игре престолов»: «Это было ужасно»
Она жалеет, что не прервала свое выступление.22 июн 2021 16:30
Элизабет Олсен подтвердила, что «Ванда/Вижн» не получит второй сезон
История героини продолжится в сиквеле «Доктора Стрэнджа».10 июн 2021 14:06
В «Докторе Стрэндже 2» Ванда снова будет говорить с акцентом
Она готова вновь показать миру свое истинное лицо.2 июн 2021 16:41
Элизабет Олсен ознакомилась с сюжетом «Доктора Стрэнджа 2» до окончания съемок «Ванды/Вижна»
Но была бы рада, если бы ее проинформировали еще раньше.19 май 2021 15:23
В «Докторе Стрэндже 2» могут появиться Нэмор, Профессор Икс и Мистер Фантастик
В сиквеле возможен намек на Иллюминатов.30 мар 2021 15:05
Джон Стамос показал трогательное архивное фото 6-летней Элизабет Олсен со съемок «Полного дома»
Артист приурочил архивный снимок к финальной серии «ВандаВижн».5 мар 2021 12:55
Финал «ВандыВижна» станет самым длинным эпизодом сериала
Эпизод выйдет в эфир 5 марта.1 мар 2021 16:18
По слухам, Marvel разрабатывает сольный фильм о Ванде Максимофф
Но выйдет он не раньше, чем через три года.22 фев 2021 11:10
Студия Marvel выпустила новый ролик о создании сериала «Ванда/Вижн»
Новая серия уже доступна на Disney+.12 фев 2021 16:43
Режиссер сериала «Ванда/Вижн» считает, что Алая Ведьма — самый страдающий персонаж Marvel
С этим трудно спорить.12 янв 2021 12:39
«Новая эра»: вышло новое промо сериала «Ванда/Вижн»
До премьеры первого проекта четвертой фазы киновселенной Marvel осталось меньше двух недель.4 янв 2021 14:20
Элизабет Олсен подтвердила, что в декабре она отправляется на съемки второго «Доктора Стрэнджа»
Актриса только закончила работу в сериале «Ванда/Вижн».18 ноя 2020 14:32
Премьера сериала Marvel «Ванда/Вижн» может быть перенесена на 2021 год
Это, кажется, уже никого не удивит.10 ноя 2020 15:37
Сериал «ВандаВижн» не выйдет на Disney+ в ноябре
Поклонники студии Marvel находятся в отчаянии от недавних новостей.19 окт 2020 16:10
Элизабет Олсен и ее дублерша дерутся с Проксимой в «закулисном» видео со съемок «Войны бесконечности»
Каскадерша CC Ice показала несколько захватывающих сцен.13 июл 2020 11:21
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