Мила Сивацкая в свои молодые годы уже завоевала несколько титулов. Она побеждала и в конкурсе красоты, и в спортивных соревнованиях, и, неоднократно, среди кандидатов на главную роль. Артистка уверена, что впереди у нее ее много побед, поэтому старается двигаться к своим мечтам.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Людмила Сивацкая родилась в Киеве 3 декабря 1998 года. С детства она была очень энергичным и творческим ребенком, и родители старались направить ее силы на развитие талантов. Милу отдали в школу с углубленным изучением языков, записали в танцевальную студию и на курсы актерского мастерства.

Кроме того, будущая звезда посещала несколько спортивных секций, в том числе по спортивной гимнастике и теннису.

Родители Милы Сивацкой

Алексей и Ксения Сивацкие были очень рады рождению дочери. Но несмотря на это не стали баловать младшего ребенка, а решили дать ей лучшую базу для счастливого будущего. Они строго следили, чтобы дочь посещала все занятия, на которые записана. Актриса призналась, что пыталась отлынивать от занятий, но мама не поддавалась на ее провокации, за что звезда теперь ей благодарна.

Вскоре усилия начали приводить к потрясающим результатам. В 2007 году Мила победила в конкурсе «Мини-мисс Вселенная», в 2010 стала чемпионкой Украины по спортивным бальным танцам среди юниоров.

В 2011 году в составе детской группы «Флешка» Сивацкая вышла в финал Детского «Евровидения», а у же в следующем году приняла участие в украинском проекте «Голос. Дети».

В кино Мила пришла в 3 года: ей давали небольшие роли, но с каждым годом проекты становились все больше, а роли все заметнее. В 14 лет звезда открыла свой первый бизнес: начала печь торты на заказ. Тогда Милу стали приглашать на главные роли, и она перевелась на домашнее обучение. Появилось больше свободного времени, которое юная актриса посвятила выпечке. Но когда съемочный график стал более плотным, с тортами пришлось распрощаться.

Личная жизнь, муж и дети

Со своим молодым человеком Мила познакомилась в аэропорту. Она летела в Москву, на съемки шоу «Вечерний Ургант», с пересадкой в Минске. Новый знакомый угостил ее кофе, когда оказалось, что местное кофе не принимает банковские карточки, а у актрисы не оказалось денег. Молодой человек не узнал, с кем именно он путешествует на одном самолете, а Мила не стала объяснять. Но эфир «Вечернего Урганта» все расставил по своим местам.

Актриса заявила, что не портив побыть хозяйкой и постоять у плиты, если этого захочется ее бойфренду. В то же время у них в отношениях царит здоровый патриархат, и избранник всегда поддерживает ее на пути к мечте.

Мила сожалеет, что мало времени проводит с семьей. Она часто уезжает из Киева на съемки, и скучает по своим родным и бойфренду. Но все равно не отказывается от планов после получения диплома журналиста съездить в Великобританию на актерские курсы. Мила немного жалеет, что не может поступить в театральный вуз в Москве, но учеба нарушила бы ее творческие планы.

Фильмы и сериалы с Милой Сивацкой в главной роли

Кадр из фильма "Последний богатырь"

Вместе с эпизодическими ролями актрисе достаются и главные. Хрупкая внешность (рост — 163 см, вес — 48 кг) сделала Милу идеальным кандидатом на роли милых и беззащитных героинь в мелодрамах. В ее творческой копилке такие запоминающиеся образы как Оля в «Нитях судьбы», Женька в «Раненом сердце», Нина в «Цветах дождя». Сивацкая чаще всего занята в украинских проектах, но работает и с российскими режиссерами.

Выигранные конкурсы, частые появления на телевидении и роли в кино сделали Милу довольно заметной персоной. Но после фильма «Последний богатырь», в котором сыграла Василису, она буквально проснулась знаменитой. Картина всего через месяц после проката стала самой кассовой в истории российского кинематографа с кассой в 1,672 миллиарда рублей.

В фильме Сивацкая сыграла боевую подругу авантюриста Ивана, который оказывается сыном богатыря Ильи Муромца и попадает в сказочный мир.

В 2018 году артистка получила роль в продолжении популярного сериала «Кухня», сериале «Гранд». На экраны вышли три сезона, еще один находится в производстве. Также ожидается выход картин «Последний богатырь: корень зла», «Незабытая» с Милой в главных ролях.

Инстаграм

Поскольку у Милы очень плотный рабочий график, то и на ее странице в Instagram (https://www.instagram.com/mila_sivatskaya) больше всего рабочих моментов. То звезда сидит на операторском месте, то держит тарелку с именами занятых в ленте актеров перед началом съемок, то разбирает коробки с косметикой в своем магазине. Но всегда она жизнерадостная и улыбчивая.

В личном блоге актрисы есть и снимки с ее молодым человеком. Они чаще всего не подписаны, потому что актриса держит имя любимого в тайне. Но рядом с их совместными фотографиями всегда стоит смайлик в виде сердечка.