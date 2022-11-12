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Виктория Исакова

Виктория Исакова только волей случая избежала раннего брака и смогла покорить зрителей своим талантом и энергией. Несмотря на яркую внешность и харизму известность к актрисе пришла далеко не сразу.

Биография и личная жизнь

Источник фото: Legion-Media

Виктория Исакова родилась 12 октября 1976 года в дагестанском городе Хасавюрт. Отец много лет работал футбольным администратором и писал стихи, а мама занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. Вика была младшей из троих детей, и семья возлагала большие надежды на ее старшего (и единственного) брата, который занимался спортом.

Когда Вике исполнилось 12 лет, брата зачислили в школу олимпийского резерва, и родители перевезли все семейство в Москву.

Звезда признавалась, что не будь переезда, она поступила бы подобно большинству дагестанских девушек: вышла замуж, стала мамой и домохозяйкой.

Родители настроились дать младшей дочери серьезное образование и записали в школу с углублённым изучением английского языка. Они планировали, что Вика поступит в престижный столичный вуз, но будущая звезда после школы подала документы на актёрский факультет РАТИ-ГИТИС. Она попала на курс своего любимого актера Олега Ефремова.

Виктория не ушла с головой в съемки фильмов, как многие ее коллеги и несколько лет после окончания вуза служила в театрах. Сначала во МХАТе имени А. П. Чехова, а с 2001 года в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Там за роль Панночки в постановке «Вий» в 2003 году она получила премию «Чайка».

Виктория Исакова и муж Юрий Мороз

Личная жизнь Виктории оказалась довольно драматичной. Впервые серьезно молодая актриса влюбилась во время учебы в вузе. Ее очаровал сокурсник Александр Чижевский, который ответил на чувства девушки. Но семейное счастье не сложилось, потому что за пару недель до выпускного Александра на смерть сбила машина. Виктория очень переживала и в течение несколько лет все силы и внимание отдавала карьере, чтобы пережить трагедию.

Все изменилось три года спустя, когда подруга Исаковой актриса Дарья Мороз познакомила ее со своим отцом.

Режиссёр Юрий Мороз и сам пережил горе, за два года до судьбоносной встречи похоронив жену. Симпатия между Викторией и Юрием оказалась неожиданной и взаимной. Дарья не сразу приняла ситуацию, в которой ее подруга вот-вот могла стать ее мачехой, но спустя время поняла, что между влюбленными серьезные чувства.
Спустя год, в 2003-м, Виктория и Юрий поженились. Разница в 20 лет давала себя знать, и долго привыкали друг к другу и притирались характерами. Свою лепту внесла и новая трагедия.

Смерть дочери Виктории Исаковой

Супруги стали родителями, они назвали дочь Машей, но недолго радовались родительству. У малышки нашли врождённое заболевание, с которым врачи не смогли справиться. На четвертом месяце жизни Маши не стало. Звездные супруги тяжело переживали случившееся, но это не оттолкнуло их друг от друга, а наоборот сплотило.
Позже Виктория снова стала мамой, но на этот раз знаменитости держали подробности рождения ребенка в тайне от публики. Поклонники до сих пор не знают точно, сколько лет ребенку, известно лишь, что у супругов родилась дочь. Позже появились сообщения, что девочку назвали Варварой, но звезды не подтвердили и не опровергли эти слухи.

У Виктории много проектов в кино, но она не забывает и про театр. При таком плотном графике работы звезде не сложно поддерживать форму: при росте в 174 см она весит около 55 кг.

Фильмы и сериалы с Викторией Исаковой в главной роли

Кадр из сериала "Родина"

Исакова дебютировала в кино в 1998 году, когда училась в вузе. Она сыграла пенсионерку в сериале «Чехов и Ко». Свою первую главную роль актрисы исполнили только в 2005 году в картине «Целуют всегда не тех». Но на экраны российско-украинский проект вышел позже, чем два других, где Виктория также сыграла заглавные роли: «Требуется няня» и «Точка». Во второй картине актриса работала вместе с подругой Дарьей Мороз под началом собственного мужа. Юрий Мороз и позже часто приглашал Викторию в свои проекты.

Популярность к артистке пришла в 2006 году после роли Синильги в остросюжетной ленте «Охота на пиранью». Коллегами Виктории по площадке стали звезды российского кино Владимир Машков, Евгений Миронов. Закрепил звездный статус Исаковой образ Марии Невзоровой в «Частном заказе».

Виктория – многоплановая актриса, она доказала, что ей по силам сыграть любую роль, от продавца до злодейки, от проститутки до Марины Цветаевой. В ее творческой копилки фильмы разных жанров.

В 2008 году Исакова сыграла Катерину Ивановну в «Братьях Карамазовых», которых поставил Юрий Мороз, и критики были восхищены ее игрой. Зрителям же запомнилась Инга Хрусталёва в исполнении Исаковой в картине «Оттепель» о советской культурной жизни в 60-х годах. Фильм вышел на экраны в 2013 году. Параллельно Виктория снималась в картине «Убить дважды», а годом позже зрители увидели ее в роли частного детектива в ленте «Инквизитор».

Весной 2015 года на телеканале «Россия-1» состоялась премьера психологического триллера «Родина», в котором Виктория вновь работала вместе с Владимиром Машковым. Образ аналитика ФСБ Анны Зиминой получился у нее очень запоминающимся.

В 2016 году Исакова перевоплотилась в учительницу биологии для картины «Ученик», права на прокат которой купили сразу несколько европейских стран. Картина была показана на кинофестивале в Каннах и получила приз независимой французской прессы имени Франсуа Шале.

В 2017 году Виктория участвовала сразу в 11 проектах, в трех в главной роли: «Жги!», «Про любовь. Только для взрослых», «Частица Вселенной». В 2019 году завершились съемки фильмов «Скажи правду» и «Надежда». Продолжается работа над лентами «Они», «Ты меня слышишь?», «Заключение».

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